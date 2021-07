Alê Oliveira diz que ficou com Juliette antes do 'BBB': 'Fomos pro motel'

O dançarino e influencer paraibano Alê Oliveira diz que ficou com Juliette antes da participação da maquiadora no BBB 21, do qual ela saiu campeã.

A reveleção foi feita durante o babado Podcast. Ele comentou que reencontrou Juliette no Arraiá do Safadão, contando que já se conheciam há bastante tempo e inclusive que já tinham ficado durante uma reunião de amigos no ano passado, no início da pandemia de covid-19.

"A gente foi pro rolê, eu tinha acabado de terminar um relacionamento e ela me deu uma atenção do caramba", contou. "Antes do Big Brother, naquela época de lives, a gente foi tomar um vinho e ficamos", acrescenta. Ele disse que "com certeza" ficaria novamente com Juliette.

Eles foram para o motel no carro da ex-sister."Eu liguei no ar-condicionado e não liguei o carro. Ela tinha um Citroen e queria carregar o carro dela na minha BMW. Não carregou. A gente foi pro motel no carro dela, e ela acabou rastejando a lateral do carro. Foi uma cachorrada", riu.

Os comentários não foram bem recebidos. Na internet, Alê recebeu muitas críticas de pessoas afirmando que foi "desnecessário" ele falar da intimidade dele com Juelitte. "Só queria ganhar fama nas costas dos outros", criticou um. "O que o Alô Oliveira fez com a Juliette foi ridículo, tudo isso por biscoito", criticou outra.