A alegria de vencer o primeiro Ba-Vi do ano é rubro-negra: o Vitória deu 2x0 no Bahia neste sábado (8), em noite de torcida única tricolor na Fonte Nova, no clássico válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Thiago Carleto e Vico marcaram os gols, ambos no primeiro tempo. Veja a seguir uma galeria de fotos de Arisson Marinho no triunfo do Leão:

Goleiro Douglas não segura a falta cobrada adivinha por quem? (Arisson Marinho/CORREIO) Thiago Carleto, ele mesmo! Lateral marcou o primeiro gol do Vitória (Arisson Marinho/CORREIO) A comemoração coletiva dos rubro-negros (Arisson Marinho/CORREIO) E a comemoração individual de Carleto (Arisson Marinho/CORREIO) Não é só bola parada não, viu? Olha Carleto aí na dividida com Flávio (Arisson Marinho/CORREIO) Léo Ceará foi a novidade no time titular (Arisson Marinho/CORREIO) Vico também deixou o dele, em seu primeiro Ba-Vi (Arisson Marinho/CORREIO) Viçosa lutou, mas pouco apareceu (Arisson Marinho/CORREIO) Van se esforçou bastante (Arisson Marinho/CORREIO) Por fim, o grande destaque do Ba-Vi: Ronaldo. Goleiro pegou até pensamento! (Arisson Marinho/CORREIO)