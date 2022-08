Além de Claudia Jimenez, outros três atores do Sai de Baixo morreram; confira

A atriz Claudia Jimenez morreu neste sábado (20), no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada pela família. A famosa teve seu auge na televisão brasileira ao interpretar a empregada doméstica na casa do seu Vavá, na série Sai de Baixo, na Globo.

O programa, que conseguiu garantir boas risadas dos telespectadores que adoravam o humor de Miguel Falabella, agitou o fim dos anos 90. Alguns atores que estavam com a idade avançada, já morreram.

Luiz Gustavo

Luiz Gustavo, que fazia Seu Vavá, morreu em setembro de 2021, aos 87 anos. A causa da morte foi um câncer no intestino. o ator lutava contra a doença desde 2018. O síndico do prédio e dono do apartamento que servia de cenário para as cenas da série humorística, era bastante aclamado pelo público

(Foto: Reprodução / Globo)

Márcia Cabrita

Depois que Claudia Jimenez saiu da série, a atriz Márcia Cabrita, que interpretava Neide, virou o xodó dos telespectadores pelo jeito divertido de ser empregada na casa mais famosa dos anos 90. A famosa, no entanto, morreu aos 53 anos, em 2017. Ela descobriu um câncer no ovário em 2010 e, desde então, tentava se manter bem.

(Foto: Reprodução / Globo)

Luiz Carlos Tourinho

Apenas três temporadas e Luiz Carlos Tourinho conseguiu seu destaque na série. Ele substituiu Ribamar, interpretado por Tom Cavalcanti, a partir dos anos 2000. O ator morreu aos 43 anos, em 2008, após sofrer um aneurisma cerebral, que descobriu em 2005.



(Foto: Reprodução / Globo)