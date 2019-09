Além dos gols, Gilberto destaca ajuda dos atacantes na defesa

Desde que voltou da pausa para a Copa América, o Bahia tem feito bonito no Brasileirão. O tricolor até parecia viver um momento ruim ao perder para o Santos, por 1x0, e emendar empates sem gols com Cruzeiro e Chapecoense. Mas depois disso, o tricolor embalou. Já são oito jogos de invencibilidade, o sétimo lugar na Série A e a disputa por uma vaga no G6. Números que deixam o atacante Gilberto feliz da vida.

“Nós estamos fazendo uma boa campanha, queremos prolongar isso ainda mais, der para até o final do ano não sofrer mais gols e ganhar todos os jogos eu vou ficar feliz pra caramba, mas isso é muito difícil, sei que vamos ter que lutar jogo a jogo. No domingo temos um jogo extremamente difícil, clássico nordestino, e temos que nos doar ainda mais” afirmou Golberto.

Vice-artilheiro do Brasileirão com nove gols, o atacante sabe que os seus tentos têm sido fundamentais para na boa campanha do tricolor, mas aproveitou para destacar a solidez defensiva da equipe, que não foi vazada em 10 dos 18 jogos que fez até aqui. O camisa 9 ainda brincou sobre o papel que os atacantes têm na hora de ajudar na marcação.

“Eu vou até fazer uma brincadeira, acho que o videogame tem que aumentar o poder defensivo dos atacantes, quem mais corre para marcar hoje em dia são os atacantes, que tem que fazer a linha alta (risos). A gente tem feito isso bem, o grupo está sabendo assimilar isso que o Roger está pedindo, por isso que estamos conseguindo os resultados positivos”, explicou.

Élber ou Artur?

Diante do Fortaleza, o técnico Roger Machado pode continuar sem poder contar com o atacante Artur. Ele voltou da seleção olímpica com um incômodo na coxa e virou dúvida. Caso o jogador não tenha condições de entrar em campo, Élber vai seguir no time titular. Para Gilberto, os dois atletas têm características importantes e que podem ajudar o Bahia.

“Defensivamente o Élber é um cara que a ajuda bastante, tem essa quebra de linha, o Élber faz com agilidade. Para frente ele é um cara rápido, sabe driblar e penetrar no meio da defesa, driblar entre os volantes para achar um jogador em melhores condições para fazer o gol. O Artur está em uma fase excepcional, também tem essas características. Ele tem uma coisa que a gente até brinca que ele é fominha, ele vem aqui para o lado do gol e chuta. São dois excelentes jogadores, com características parecidas, estão nos ajudando bastante e acho que o Roger está feliz com as opções. Ele tem que fazer as escolhas dele e eu não posso interferir”, disse o camisa 9 tricolor.