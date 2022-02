Alemão projeta jogo contra o Castanhal: 'É um time qualificado'

O lateral direito Alemão admite que não tinha muito conhecimento sobre o futebol do Castanhal, adversário do Vitória na estreia da Copa do Brasil, quinta-feira (3), às 20h30, no estádio da Curuzu, em Belém, mas contou que o técnico Dado Cavalcanti já passou aos jogadores o que vão encontrar em campo no duelo de jogo único que vale a classificação à segunda fase do torneio nacional. Quem vencer, avança. Em caso de empate, a vaga fica com o rubro-negro.

"É um time qualificado. O professor já passou os pontos fortes e os fracos. Vamos ver os vídeos também. Não conheço muito, porque não acompanho muito o futebol paraense, mas é se preparar para o melhor do Castanhal", alertou o jogador.

"E, claro, temos colocar o nosso jogo, nosso treinamento, nosso cotidiano, que a gente vem trabalhando forte, para que possamos pensar, virar a chave na Copa do Brasil, e dar nosso melhor para trazer a classificação para cá", completou Alemão. Lanterna do Grupo C, o Castanhal ainda tem chance de se classificar às quartas de final do Campeonato Paraense.

Alemão voltou a ser titular do Vitória no empate sem gols com o Atlético de Alagoinhas, sábado (26) passado, na 6ª rodada do Campeonato Baiano. Apesar do resultado, ele se destacou em campo como principal opção ofensiva do time. A boa atuação deixou o lateral orgulhoso.

"Dou o meu melhor diariamente para poder executar um bom papel dentro de campo e ajudar o Vitória. Vou continuar em constante evolução, trabalhando forte, independentemente de vitória. Tem sempre que estar mostrando. Tem que matar um leão por dia, senão, no dia seguinte, tem dois. É trabalhar para que a gente possa estar sempre evoluindo", disse.

Alemão vestiu a camisa do Vitória três vezes nesta temporada, uma delas após deixar o banco de reservas. Ele foi o escolhido pelo técnico Dado Cavalcanti para ser titular na estreia do Vitória no ano, no empate em 1x1 com a Juazeirense, pelo Baiano, mas se machucou na sequência, viu Iury assumir a posição e só a recuperou no sábado passado, contra o Atlético de Alagoinhas.

"Tive uma leve lesão, não foi tão grave. Com cinco dias, já estava correndo. Não prejudicou muito fisicamente. Venho treinando, fiquei como opção em alguns jogos. Venho treinando forte e aproveitando todo o staff do Vitória para ter oportunidade e saber aproveitar. No sábado, pude representar um bom papel. Fisicamente estou muito bem. E espero, sim, seguir com boas atuações, independentemente de ser titular. Isso depende do treinador. É focar naquilo que tem que fazer e estar sempre preparado para as oportunidades", afirmou.

Alemão e o restante do elenco do Vitória fazem na manhã de terça-feira (1º) o último treinamento em Salvador antes do duelo com o Castanhal. A delegação rubro-negra viaja na sequência, à tarde, para Belém e finalizará a preparação na capital paraense, na quarta-feira (2).