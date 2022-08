Alemão se manifesta após gol contra diante do Figueirense

Titular absoluto da lateral direita do Vitória sob o comando do técnico João Burse, Alemão foi um dos vilões da goleada por 5x1 sofrida diante do Figueirense, no último domingo (28), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O jogo foi válido pela segunda rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro.

O jogador marcou um gol contra aos sete minutos do primeiro tempo, quando o placar ainda estava em 0x0. Ao tentar colocar pela linha de fundo, acabou acertando uma cabeçada na própria meta.

Alemão se posicionou sobre o episódio nas redes sociais. "Elogios nunca me elevam; críticas nunca me rebaixam. Sempre assumi minha responsabilidade, hoje não será diferente, um dia pra ser apagado e não esquecido, pois nos erros e nas derrotas procuro tirar algumas lições. Que Deus continue nos abençoando, perdemos uma batalha não a guerra", escreveu o jogador em sua conta pessoal no Instagram.

A partida foi a 26ª de Alemão com a camisa do Vitória. Ele foi substituído por Iury durante o segundo tempo, mas o companheiro de posição também não permaneceu em campo, já que levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, aos 30 minutos. Com isso, está suspenso na próxima rodada. O Vitória volta a jogar no domingo (4), às 17h, quando recebe o ABC, no Barradão.