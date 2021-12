Alex Atala fala de visita a Salvador: 'Juntei dois bons motivos'

Alex Atala, símbolo da alta gastronomia no Brasil, esteve na capital baiana no último fim de semana. Além de visitar a irmã, a designer Magu Atala, que mora na cidade com o marido, o médico Roberto Sapolnik, ele aproveitou para celebrar Vik Muniz, grande amigo, que completou 60 anos.

“Juntei dois bons motivos para estar na Bahia. Gostaria de poder fazer isso de maneira mais frequente”, nos contou o chef do premiado D.O.M. e do Dalva e Dito, em entrevista exclusiva.

Sobre o amigo artista, que também lançou um novo projeto na Feira de São Joaquim, no sábado (18), Alex não escondeu o carinho. “A relação com o Vik é de amizade, mas sobretudo, de admiração. O Vik é um transformador e uma figura importante para trazer a boa Bahia para a luz de todos. Seja na praia, seja nas artes, seja na Feira de São Joaquim. Acho que o Vik tem essa visão plural e, fundamentalmente, cultural”, celebra.



Falando em “boa Bahia”, Alex nos revelou os lugares e chefs que gosta de prestigiar quando em Salvador. “Sou muito fã da cozinha do Dante e da Katrin Bassi, que comandam o Manga. Acho que é um casal que deve ganhar muito destaque nos próximos anos”, revela, sem deixar de citar outros talentos, como Edinho Engel, do Amado, “parceiro de longa data”, e o chef Fabricio Lemos, do Origem. “Ele foi estagiário nosso e vem repercutindo muito bem”, finaliza.



Sobre a gastronomia popular local, Alex Atala não esconde a admiração. “Acho que Salvador tem muito boa gastronomia para todos os níveis, de todos os preços e uma comida popular fascinante. Acho que um ponto que precisamos pensar no futuro é o de mostrar não só a baiana ou o acarajé e o abará, que são maravilhosos, mas pensar nos mocotós, nas feijoadas, nos cozidos, maniçoba, nessas coisas incríveis que a Bahia tem. A Bahia é um grande mix cultural e isso se reflete na comida. Vejo um potencial incrível na gastronomia baiana”, finaliza.

