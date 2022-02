Alexandre Borges participa de ação da CUFA em Salvador

Quem circula por Salvador neste fim de semana é Alexandre Borges. Grande e atuante parceiro da Central Única das Favelas (CUFA), o ator veio à capital baiana acompanhado de Marcivan Barreto, presidente da entidade, para realizar uma ação na sede do Bloco Ilê Ayê, no Curuzu.



Mais de 200 famílias foram contempladas com cestas básicas, numa ação que contou ainda com apoio de Dadá e da Favela Holding, conjunto de empresas que fomenta e promove novas oportunidades de negócios nas favelas e de seus moradores.