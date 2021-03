Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar ao deputado Daniel Silveira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu, neste domingo (14), prisão domiciliar para o deputado federal Daniel Silveira, do PSL.

A decisão de Moraes proíbe Silveira de "receber visitas sem prévia autorização judicial", assim como também não pode fazer publicações em suas redes sociais, inclusive por sua assessoria de imprensa, tampouco dar entrevistas.

Integrante da ala bolsonarista do PSL, Daniel Silveira é investigado nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, ambos em curso no STF. Ele foi preso após publicar um vídeo em suas redes sociais fazendo apologia ao AI-5 e discurso de ódio contra ministros do tribunal. Depois disso, a gravação foi removida do canal de YouTube do deputado por 'violar a política sobre assédio e bullying' da plataforma.

Além da prisão, o vídeo lhe rendeu uma denúncia, formalizada pela Procuradoria-Geral da República, por grave ameaça e incitação de animosidade entre o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas.