Alexandre de Moraes já tem informações para 'operação bombástica', mas preferiu esperar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), já reuniu informações o suficiente no inquérito que investiga as "fake news". Entretanto, ele preferiu ser cuidadoso na operação do último dia 27 que recolheu provas nas casas de blogueiros e empresários bolsonaristas.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, a intenção do magistrado é recolher provas mais robustas nesta primeira fase de operações para, só com um embasamento ainda maior, ir atrás dos "peixes grandes".

Enquanto isso o presidente Jair Bolsonaro está preocupado pois a Polícia Federal (PF) já identificou seu filho, Carlos Bolsonaro, como chefe da quadrilha que usava notícias falsas para prejudicar adversários políticos.