Alexandre de Moraes revoga prisão de Daniel Silveira e proíbe acesso às redes sociais 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou, nesta segunda-feira (8), a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). O parlamentar havia sido preso em fevereiro, após publicar vídeo com ataques a membros da Suprema Corte. Em março ele chegou a ter autorizada a prisão domiciliar, mas retornou à prisão em junho, quando violou o uso da tornozeleira eletrônica.



A decisão de Moraes, no entanto, proíbe Silveira de usar as redes sociais e manter contato com outros investigados, no âmbito dos inquéritos que apuram a produção e disseminação de fake news, além da existência de uma milícia digital para fragmentar a democracia . A restrição de contato não se aplica a investigados que também possuem mandatos eletivos, de acordo com publicação da Folha.