Alfagamabetizado,  de Carlinhos   Brown,  chega às plataformas digitais

Carlinhos Brown (Foto de Mário Cravo Neto)

Álbum emblemático e considerado uma obra prima na discografia de Carlinhos Brown, Alfagametizado mostrou ao Brasil e ao mundo o talento do artista baiano. O trabalho, lançado em 1996, completa 25 anos em 2021. E no dia 20 de agosto chega totalmente remasterizado às plataformas digitais.



No trabalho, composto por 16 canções, o cacique do Candeal se cercou de um time de músicos e convidados de tirar o fôlego. A começar pela participação dos Doces Bárbaros Caetano Veloso, Gal Gosta, Gilberto Gil e Maria Bethânia na gravação de Quixabeira. E a parceria com Marisa Monte e Nando Reis na canção Seo Zé, que Marisa fez dueto com ele. E de quebra teve o megahit A Namorada, que estourou nas rádios, na TV e com um vídeoclipe. Com isso, Brown fez uma participação no filme Velocidade Máxima 2. Um dos artistas que mais criou nesses tempos de pandemia, o cantor, compositor, maestro e multi-instrumentista continua surpreendendo.









Projeto para comemorar os 30 anos da Timbalada

Primeira formção da Timbalada em 1991 (Foto: Divulgação)





Em 1991, há exatos 30 anos, surgia no cenário musical da Bahia a Timbalada, sob o comando de Carlinhos Brown. Na linha de frente, Xexéu, Patrícia, Ninha, além de Augusto Conceição, Alexandre Guedes e de um grupo de percussionistas da melhor qualidade. Ao longo dos anos, o grupo foi se modificando, com artistas entrando e saindo como Amanda Santiago, Juju Gomes, Akira Takakura e Denny Denan, que fazia parte da banda e depois assumiu o protagonismo, até chegar à formação atual, com Buja Ferreira, Paula Sanffer e Rafa Chaga. Isso sem falar nas duas personalidades emblemáticas: Pintado do Bongô e Fia Luna.





O mentor Carlinhos Brown preparou um projeto especial para marcar a data, mas ai veio a pandemia e suspendeu tudo. “Os tambores estão parados por causa da pandemia. E como os tambores são de festa e não podemos fazer ainda temos que aguardar”, comentou Brown. A ideia é comemorar durante todo o ano de 2022 e emendar com o Verão de 2023. Se preparem. Tem é coisa.









Windson Silva vai contar tudo sobre os bastidores do Cheiro de Amor

Windson Silva do Cheiro de Amor (Foto: Uran Rodrigues)





Cansado de ser considerado “vilão” nas histórias de bastidores que envolvem a Cheiro de Amor, o empresário, produtor e um dos fundadores da banda e bloco homônimos, Windson Silva, resolveu colocar no papel tudo que sabe e participou ativamente. Desde as origens na Cidade Baixa às grandes festas que marcaram no auge da cena axé, o tradicional cheirinho e as festas de espuma. Mas o que promete sacudir e abalar é o capítulo relacionado às cantoras que passaram pela banda como Márcia Freire, Carla Visi, Alinne Rosa e até chegar à atual, Vinna Calmon. A dúvida dele, por enquanto, é resolver se conta tudo ou quase tudo. Em conversa com a coluna, Windson disse que já está começando a rascunhar o que pretende escrever.





Paralamas estreia turnê que tem Salvador no roteiro



O Espaço das Américas, em São Paulo, foi o local escolhido pelo grupo Paralamas do Sucesso para estrear, dia 2 de outubro, a turnê nacional do espetáculo Paralamas Clássicos, que reúne os grandes hits de carreira e tem Salvador no roteiro.





TUM-TUM-TUM*





1 . O cantor e compositor Beto Jamaica convidou a amiga Margareth Menezes para gravar com ele a música O Amor Que eu Preciso (Jair Luz, Ary Alves e Fernanda Noronha) dentro de seu projeto paralelo Movimento do Beto. É bom deixar claro que ele continua no grupo É O Tchan, dividindo o palco com seu colega Compadre Washington.





2. Fala Negão, Discurso Sobre a Igualdade é o segundo livro do presidente do Olodum, João Jorge Rodrigues, que será lançado no dia 17, a partir das 19 horas, na Casa do Olodum. A publicação é uma coletânea de textos e discursos escritos por JJ nos últimos anos. Ele é uma das vozes mais importantes do Movimento Negro no Brasil.





3 . O grupo Oz Cibermáticoz lança, hoje, o single Entendeu, Tá Batendo, através do selo Palozo Music. A faixa tem participação de Igor Kannário, produção musical de Tuta Rodriguez e Juninho City, e a mix e master de Simão. O vídeoclipe dirigido por Torres chega também nesta quinta, às 20h no canal de YouTube do grupo (youtube. com/bandaozcb).