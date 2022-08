Aliansce Sonae está com vagas para processo seletivo de trainee; saiba mais

O período é de boas oportunidades para jovens profissionais que buscam ingressar no mercado de shoppings centers. A Aliansce Sonae, maior administradora do país, segue com seu processo seletivo aberto para a 2ª turma do Programa Trainee Also. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de agosto, sexta-feira, pelo Portal de Carreiras da Companhia (https://carreiras.alianscesonae.com.br/). Os candidatos precisam ter se formado a partir de julho de 2020 ou ter previsão de formatura até julho de 2022. O objetivo da Aliansce Sonae é atrair, desenvolver e reter novos talentos com valores e comportamentos alinhados à cultura e estratégias da empresa.

O programa Trainee ALSO tem duração de dois anos e contempla rotação em diversas áreas de negócio da Companhia, diversificando as possibilidades de plano de carreira. Os trainees terão passagem por áreas estratégicas nos escritórios e pelos shoppings. O diferencial é a mentoria de profissionais experientes no mercado de shopping centers: ao longo do período, os profissionais serão acompanhados por gestores dessas áreas com orientações de carreira valiosas que vão apoiá-los no processo de desenvolvimento profissional.

Em 2022, serão 6 vagas distribuídas entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, com primeira rotação nos escritórios da holding. O processo seletivo envolve testes, entrevistas e dinâmicas on-line, e um encontro presencial com os finalistas para a discussão e apresentação de um case de negócio no fim de setembro. Os candidatos selecionados serão admitidos em outubro.

“Um dos pilares estratégicos da Aliansce Sonae é Ter as pessoas certas nos lugares certos. Com o Programa Trainee conseguimos selecionar talentos que serão formados, passo a passo, dentro de casa. O time contratado na primeira turma do programa, por exemplo, já completou o período de rotação nos escritórios e começa, em breve, a rotação nos shoppings. Estamos muito felizes com o resultado. Buscamos jovens com perfil colaborativo, senso de comunidade e bom relacionamento interpessoal, que entendam a importância de um ambiente que valorize a diversidade, a inclusão e o respeito. Investimos hoje para formar futuros líderes que agreguem em nossos times”, explica Renata Correa, Diretora de Gente e Performance da Aliansce Sonae.

Podem participar candidatos com formação acadêmica e habilidades diversas, nas áreas Financeira, Investimentos, Marketing, Digital e Comercial, por exemplo. Para se inscrever, basta acessar o Portal de Carreiras Aliansce Sonae e seguir as orientações.