Alice Wegmann curte festa nas ruas do Pelô e se declara: 'Amo essa cidade'

A atriz Alice Wegmann, que viveu a Dalila de Órfãos da Terra, curtiu o final de semana em Salvador - e caiu na farra como uma nativa. Foi ela mesma que narrou sua sequência na capital baiana em um post no Instagram, afirmando que Salvador "me traz encontros muito especiais".

A artista chegou na sexta-feira (22) e foi logo com um amigo para um bar. Lá, recebeu um convite inusitado para uma festa no sábado, celebrando os aniversariantes do signo de escorpião. No sábado, ela foi parar nessa folia, em pleno Pelourinho.

"Me incluíram no rolê. De 4 aniversariantes, passamos pra 5. Ganhei uma festa de nivers com direito a uma bandinha tocando pelo Pelô inteiro as músicas que eu mais amo, e depois fechamos um bar, começou a chegar gente, DJ Vitor Souza brilhou e eu não consegui parar de sorrir por um minuto", escreveu ela, que celebrou seus 24 anos no último dia 3.

Depois veio uma declaração especial para a cidade. "Obrigada todo mundo que participou disso. Eu amo essa cidade mais do que amo qualquer outra, e isso só meu coração explica, pusalndo. Viva Salvador", disse, finalizando desejando parabéns às outras escorpianas que celebraram com ela.

(Foto: Reproduçaõ)

A atriz também esteve presente na cerimônia de confirmação do amigo, o publicitário Pedro Tourinho, como Ojuomin do Ilê Axé Opo Aganju. Nesta segunda, postou no stories uma foto ao lado de Pedro. "Te amo, Dão", escreveu.

Hoje ela fez um novo post para se despedida da cidade, postando uma foto do mar. "Obrigada sempre, Salvador. Com a fé renovada e a certeza absoluta de que tantas forças maiores existem. eu vi e senti. Sinto. E não tem nada mais meu do que meu próprio sentimento. o que essa cidade faz comigo, ninguém nunca vai entender. Até a próxima".

A atriz já morou em Salvador quando era criança e já veio várias vezes para o Carnaval baiano.