Aliexpress abre primeira loja física no Brasil

No Aliexpress, uma das maiores lojas de varejo online do mundo, abriu sua primeira loja física no Brasil. Pertencente ao grupo chinês Alibaba, o site de ecommerce criado em 2010, chega em Curitiba, no Paraná, para começar uma nova fase no Brasil.

A loja, porém, será temporária e é fruto de uma parceira entra o site, que se tornou um dos principais mercados virtuais do mundo, e a Ebanx, empresa de pagamentos, sediada em Curitiba.

A loja terá vitrines físicas e virtuais. De acordo com a Folha de São Paulo, trata-se de um projeto piloto de trinta dias que, caso seja bem sucedido, pode ser expandido.

Ecommerce no Brasil

A ideia do projeto é fortalecer a marca Aliexpress no Brasil, aumentando a divulgação, aproximando de novos públicos e fidelizando clientes. Atualmente, o site chinês tem como concorrentes no país o brasileiro MercadoLivre e os americanos eBay e Amazon, líderes no segmento.

As informações são do Jornal do Commercio.