Alinhamento entre Júpiter e Saturno já pode ser visto a olho nu

Os planetas Júpiter e Saturno entrarão, durante os próximos cinco dias, em um fenômeno chamado “grande junção”, um alinhamento raro que não ocorria desde a Idade Média. O alinhamento total dos dois planetas ocorre no próximo dia 21 de dezembro, data marcada pela noite mais longa do ano, conhecida como solstício de inverno. O fenômeno irá fazer com que os astros pareçam uma única estrela brilhante no céu.

O fenômeno também poderá ser visto da Terra a olho nu a partir da noite desta quarta-feira, 16. Aos que estiverem próximos à linha do Equador e em lugares descampados, com o céu noturno limpo e sem nuvens, a visão será nítida do fenômeno.

Já para quem observar o alinhamento total na próxima segunda-feira, 21, verá um “disco duplo”, como descrevem os astrônomos. Aos que tiverem telescópio, conseguirá ver até mesmo os anéis de Saturno e os cinturões de Júpiter, já que ambos os planetas estarão mais próximos da Terra também. As informações são do portal G1.