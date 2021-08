Alô Alô Bahia lança coluna sobre os bastidores da política  

O momento atual tem feito com que os olhos da sociedade estejam cada vez mais voltados para o que acontece nas diversas esferas do poder. E, a partir do próximo dia 13, os baianos vão enxergar ainda mais de perto seus bastidores através de uma nova coluna: a Alô Alô Política.

Todas as sextas-feiras, o público vai acompanhar o que acontece de mais relevante nos bastidores políticos da Bahia, de articulações a repercussões de fatos que podem impactar os rumos da sociedade.

A coluna, assinada e desenvolvida pelo Alô Alô Bahia, nasce com o papel de trazer novas abordagens e notícias exclusivas e será publicada nas plataformas digitais do próprio site Alô Alô Bahia e também do Jornal CORREIO, além de um endereço exclusivo: o www.aloalopolitica.com.

Quanto custa a virada de ano em um dos melhores hotéis de Salvador

Quem pretende passar o Réveillon em Salvador já pode se programar para celebrar a virada do ano em um dos melhores hotéis da cidade. Localizado no Centro Histórico da capital baiana, o Fera Palace criou um pacote com hospedagem de três noites, incluindo café da manhã, a partir R$ 4.500 + 15% de taxas. A noite da virada será comemorada com um coquetel exclusivo para hóspedes no rooftop do hotel com open bar e DJ. O valor é de R$ 950 por pessoa.

Mostra de decoração irá homenagear Carlos Rodeiro

A mostra LB Home/Artefacto, já consagrada no calendário de eventos do mercado de arquitetura e decoração, ganhará novos contornos – por causa da pandemia – e será realizada em abril de 2022, na famosa loja do Jardim Brasil, na Barra. Em conversa com o Alô Alô Bahia, a empresária Larissa Bicalho, fundadora da mostra e da loja, confirmou que a próxima edição será em homenagem ao joalheiro Carlos Rodeiro, que faleceu no último dia 26, em decorrência de um tumor no cérebro.

Encontro marcado

O cantor Bell Marques realiza no próximo domingo, a partir das 16h, via YouTube, a sua live de Dia dos Pais. A banda estará mais enxuta para faze uma apresentação em clima mais intimista, com repertório em roupagem acústica, trazendo, inclusive, sucessos em pegada de Pop/Rock (para quem não sabe, o artista começou sua numa banda de Rock). Além disso, a live, batizada de "Ao Bell Prazer", promete uma série de homenagens, entre elas à sua mãe, com a canção "Negue", de Nelson Gonçalves. "Será uma homenagem a todas as mães que, por algum motivo, cuidaram sozinhas dos filhos, ocupando também a figura paterna", nos disse o artista.

Bell Marques (Foto: Fábio Cunha/divulgação)

Presença baiana

Localizada na Estação da Luz, centro de São Paulo, a reabertura tão aguardada do Museu da Língua Portuguesa aconteceu, sábado, com cerimônia restrita para convidados. Fafá de Belém fez uma apresentação especial ao cantar o hino nacional. Da Bahia, quem esteve presente foi o deputado Antônio Imbassahy.

Lançamento

O Alive, empreendimento no Corredor da Vitória que chega ao mercado com a oferta de unidades em formato de studios, prime studios e office studios, foi lançado, segunda-feira, nas redes sociais. Com projeto do GAM Arquitetos, o edifício é uma realização dos empresários Rafael Valente (Grupo Civil), Carlos Andrade (Capa Incorporadora), Leopoldo Leão (Leão Engenharia) e Antônio Medrado (Dona Empreendimentos).

Destaque

Os arquitetos baianos Caio Bandeira e Tiago Martins são o grande destaque nesta semana no site da Casa Vogue. A matéria apresenta uma casa de veraneio, assinada pela dupla, que se destaca pela amplitude, visual sofisticado e atemporal e uso de materiais naturais: combo que garante dias de puro relaxamento. Além de escritório em Salvador, Caio e Tiago também comandam uma filial em São Paulo.

Caio Bandeira e Tiago Martins (Foto: Divulgação)

Reforço de peso

O Ápice Investimentos acaba de reforçar o seu time Corporate/PJ com a chegada de Rinaldo Almeida, profissional com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, que atuou nas áreas de Trade Finance, Middle Market, Rural Banking e Corporate & Investment Banking e teve passagens por grandes instituições, como Bamerindus, HSBC, BBV, Bradesco, ABN Amro, Votorantim, Rabobank e Santander. A empresa tem apenas quatro anos de existência, mas sua operação já possui mais de R$ 2 bilhões sob custódia.