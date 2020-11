Alô Alô Bahia lista 4 hotéis que ainda estão disponíveis para Natal e Réveillon

O ano está chegando ao fim e, dessa vez, por causa da pandemia do novo coronavírus, nada de aglomerações. É hora de definir um local seguro e protegido para passar o Natal e o Réveillon. Pensando nisso, o Alô Alô Bahia selecionou 4 opções de hotéis pelo país que ainda estão disponíveis.



1- Botanique Hotel &SPA

O Botanique Hotel & SPA, que em janeiro de 2021 se tornará o primeiro empreendimento da luxuosa Six Senses nas Américas, oferecerá, durante o Natal 2020, uma genuína proposta além do luxo, que se traduz em exclusivas suítes, linha de amenities própria, feita a partir da flora da Serra da Mantiqueira, piscina externa com água mineral, cinema e biblioteca com mais de 80 e 400 títulos, respectivamente, trilhas, bicicletas para passeio, piscina isotônica no SPA D’água e vários outros atributos únicos.



Para a noite de Natal, um menu natalino especial, desenvolvido pelo Chef Gabriel Broide, no Restaurante Mina, com vista para a exuberante paisagem das montanhas ao redor, e a presença de músicos prometem deixar a experiência ainda mais aconchegante e mágica.



Serviço: O programa de Natal do Botanique Hotel & SPA, com mínimo de 3 noites de hospedagem, com café da manhã diário, menu especial e todas as comodidades oferecidas pelo hotel já inclusas no pacote sai a partir de R$ 8.200 o casal + taxas.



Reservas e informações pelo e-mail: reservas@botanique.com.br ou (12) 3797-6877 / (12) 3662-5800

2- Cristalino Lodge

Há quem prefira passar a virada do ano na praia, no campo ou até mesmo em grandes metrópoles. Mas após um ano desafiador, destinos que unem conforto com a natureza tornam-se ainda mais acolhedores. No Cristalino Lodge, sul da Amazônia, é possível se conectar com as belezas da região e ter momentos inesquecíveis envoltos por um bioma rico e encantador durante o Natal e o Réveillon. O hotel está situado em uma área 6 vezes maior que o Arquipélago de Fernando de Noronha que mantém preservada.



Para as festas de fim de ano, o hotel preparou menu especial em 5 etapas com o melhor da gastronomia brasileira e ingredientes da Amazônia.



Na virada do ano, o hotel contará com a presença de música ao vivo, para tornar o clima ainda mais encantador. Na manhã seguinte, já em 2021, um brunch revigorante promete dar a energia necessária para os passeios e explorações do hotel, um dos pontos altos da viagem. É imperdível observar o nascer e o pôr do sol do alto das torres, com a floresta acordando aos seus pés num show de cores, sons e vida!



Diárias: a partir de R$ 1.850,00 por pessoa em acomodação de base dupla + taxa de fundação Cristalino Lodge, no valor de R$ 250,00.



Inclui: transfer in/out entre o aeroporto de Alta Floresta-MT e o Cristalino Lodge, hospedagem, café da manhã, almoço e jantar, menu especial elaborados com ingredientes locais, bebidas não alcoólicas e explorações diárias com guias e equipamentos.



Reservas: Tel: (11) 3071-0104 | email: office@cristalinolodge.com.br



3- Pratagy Beach All Inclusive Resort

Quem quiser começar o ano com o pé direito e na areia, o Pratagy Beach All Inclusive Resort, de Maceió, Alagoas, é uma excelente escolha. Perfeito para famílias, casais e grupos de amigos em busca de diversão, conforto e interação com a natureza, o resort se destaca por estar localizado em uma das últimas faixas preservadas de Mata Atlântica do Nordeste brasileiro e por ser o primeiro All Inclusive de Maceió. Os hóspedes e clientes do Pratagy, aliás, contam com uma excelente estrutura de lazer, confortáveis acomodações e um divertido parque aquático, o Acqua Park, inaugurado este ano.



Para o período de festas, shows na área da praia, DJ’S ao vivo, queima de fogos, cenografia especial e verdadeiros banquetes repletos de iguarias típicas para as ceias.



Serviço: Pacote com 07 noites - Casal + criança de até 12 anos grátis + entradas para o Pratagy Acqua Park: a partir de 10x de R$ 1.400,00. Check In: 26 de dezembro | Check Out: 01 de janeiro – All Inclusive para todo o período.



No pacote está incluso a ceia para toda família e uma garrafa de espumante francês para cada reserva, para o momento da virada. Pacote válido para as acomodações Cabana e Cabana Premium



Reservas e informações: vendas@pratagy.com.br ou (82) 4009-7405



4 - B Hotel

Mundialmente reconhecida pela genialidade de Oscar Niemeyer e Lucio Costa, Brasília é um verdadeiro museu a céu aberto. Um dos melhores hotéis urbanos do mundo, segundo a prestigiadíssima Revista Wallpaper, de Londres, a propósito, fica na capital federal e pode ser uma opção bastante criativa para as festas de fim de ano. Projetado pelo renomado arquiteto Isay Weinfeld, o B Hotel chama a atenção por toda a sua elegância. Visto de fora, o prédio já impressiona pela curiosa fachada, com janelas dispostas assimetricamente e de forma irregular, causando um belo efeito visual. Do alto, no rooftop mais charmoso da cidade, uma inconfundível piscina amarela, ladeada por uma parede de cobogós, sensação no Instagram, tornam as cosias ainda mais interessantes.



Para o período de festas, o hotel contará com ceias especiais de Natal & Réveillon no charmoso Restaurante Térreo, comandado pelo prestigiado chef Francês Jean Ives Poirey, residente no Brasil desde os anos 1980, que serve pratos da cozinha clássica francesa com um toque de brasilidade. Entre as delícias que serão servidas, destaque para o Fagotini de lagostins, pimentão vermelho e alga nori com manteiga de capim-limão, no Natal e Studel de paleta de cordeiro para o ano novo.



Serviço:

Natal: Hospedagem de uma noite, de 24 a 25/12, com café da manhã incluso e ceia de Natal sem bebidas para duas pessoas, a partir de R$ 939,00.



Réveillon: Hospedagem de uma noite, de 31 a 1/01/21, com café da manhã incluso e ceia de Réveillon sem bebidas para duas pessoas, a partir de R$ 1.499,00.



Reservas/Telefone: (61) 3962-2000 | https://bhotelbrasilia.com.br/

