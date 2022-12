Alô Alô Bahia movimenta Amado ao reunir lideranças empresariais em almoço de fim de ano

Uma tarde especial, de muitas trocas, inspirações e desejo em comum de um 2023 maravilhoso. Foi nesse clima de congraçamento e boas energias que o Alô Alô Bahia realizou seu último evento oficial em 2022: o tradicional Almoço de Negócios, que reuniu cerca de 150 convidados no Restaurante Amado, na tarde desta segunda-feira (12). Além de celebrar as conquistas deste ano, o encontro deu início à temporada de projetos de verão do portal.

Lideranças, empresários, executivos, agentes de transformação e parceiros foram recebidos pela jornalista Camila Marinho, mestra de cerimônias do evento, e tiveram a oportunidade de assistir à palestra de Mariana Lisbôa, líder global de Relações Corporativas da Suzano, maior empresa de celulose do mundo. Em sua fala, a executiva abordou temas como sustentabilidade, cultura, diversidade e inclusão, que fazem parte do seu dia a dia como profissional e, também, como incentivadora de projetos sociais: “Abra sua gaiola, encontre sua janela, use suas asas...e siga voando”, disse.

Mariana também é presidente da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) e diretora do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior Da Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP). Cargos que assumiu em 2022 e consolidaram sua bem-sucedida carreira.

Após a participação da executiva, foi a vez da cantora Bebel Gilberto entreter os convidados com música. Uma das artistas mais celebradas de sua geração, a intérprete fez uma apresentação sob medida, com direito a homenagens ao seu pai, o cantor e compositor baiano João Gilberto, e à Gal Costa, que faleceu recentemente. Na escolha de repertório, a versão em inglês de “Baby” e “Eu vim da Bahia”, de Gilberto Gil, sucesso na voz de João Gilberto, entre outros clássicos da música brasileira.

O Almoço de Negócios foi prestigiado tanto por representantes do poder público quanto do empresariado. O presidente da Saltur, Isaac Edington, ressaltou a importância do evento. “O Alô Alô Bahia encerra 2022 com chave de ouro, promovendo um encontro representativo, como sempre, trazendo conteúdo de qualidade e reunindo pessoas que fazem parte do contexto empresarial da Bahia e do Brasil. Iniciativa de sucesso que já aponta o que virá em 2023”, avalia.

Edington também fez um breve balanço de 2022. “Foi um ano de reflorescimento, depois de tudo que passamos. Foi desafiador, mas de muitas oportunidades”, afirma. Para Luiz Mendonça, presidente do conselho do Grupo LM, o ciclo que se encerra em 31 de dezembro também foi de conquistas. “Foi muito difícil, mas, como sempre, o trabalho vence tudo. Graças ao trabalho de nossa equipe, o balanço das empresas foi positivo a perspectiva é que 2023 repita o sucesso”.

Maior portal social e empresarial do estado, o Alô Alô Bahia manteve a tradição de promover debates importantes entre a sociedade e nomes de relevância, como os que ocorreram com o publicitário e consultor Nizan Guanaes e o historiador Leandro Karnal, além do I Fórum ESG da Bahia, realizado em maio, em parceria com o CORREIO. Diretora do jornal e acionista da Rede Bahia, Renata de Magalhães Correia prestigiou o evento. Além da executiva, diversos parceiros participaram da tarde especial.

O almoço do Alô Alô Bahia teve patrocínio do Sebrae Bahia, XP Private, Guebor Toyota, Moura Dubeux, Circuito G10, Tania Bulhões, Clínica Carolina Dias, Laboratório Sabin, Mosello Lima Advocacia, Escola Concept Salvador e Petrobahia; apoio da TD Produções, Fernanda Brinço, Uranus 2, Amavi Assessoria, Restaurante Amado, Hiperideal e Jornal CORREIO e apoio institucional da Prefeitura de Salvador.

