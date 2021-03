Alô Alô Bahia promove ação social em pontos simbólicos para celebrar aniversário de Salvador  

Entorno da Igreja do Bonfim receberá ação social comandada pelo Alô Alô Bahia (Foto: @ojuarafotos/divulgação)

Para marcar os 472 anos de Salvador, o Alô Alô Bahia vai realizar uma ação de cuidado e amor não só pela cidade, mas também por quem vive nela. O veículo de comunicação vai distribuir 2 mil kits com itens de segurança que ajudarão no combate à Covid-19. Na próxima segunda-feira (29), data de aniversário da primeira capital do país, os kits serão entregues em quatro pontos da cidade: Igreja do Bonfim, Estação da Lapa, Feira de São Joaquim e Avenida ACM (em frente ao Shopping da Bahia e à Rodoviária). Cada pacote terá um informativo, sabonetes, máscara de proteção e álcool em gel. Batizada de ‘Salve, Salvador!’, a ação conta com apoio de grandes grupos empresariais que estão empenhados em fazer a diferença neste momento de pandemia, como Larco Distribuidora de Combustível, LM Transportes, LemosPassos, Hiperideal, Singular Pharma, Coelba e Aneel.





Páscoa em novo formato

A Dolce Vila preparou um menu especial para a Páscoa que vai fazer a alegria dos chocólatras de todas as idades. “Para os pequenos a novidade é a Maletinha Kids, que permite a cada criança montar seu mix com os ovinhos de sua escolha”, nos disse Roberta Badaró, empresária à frente da doceria, que também desenvolveu o Ovo Fleur, todo decorado com flores de açúcar de forma artesanal. Além disso, a marca baiana manteve os clássicos do cardápio, como os ovos recheados. “Por conta da pandemia, tudo está complicado de achar, os fornecedores estão com estoque limitado, então é melhor se programar”, aconselha Roberta. Os pedidos podem ser feitos através do WhatsApp, pelo (71) 9 8159-3144.





Encontro virtual



Presidente do Sindicato das Agências de propaganda do Estado da Bahia ( Sinapro-BA), Vera Rocha participa da live Chacoalha, hoje, às 09h, no canal do YouTube da Fenapro. Na ocasião, irá discutir assuntos relacionados ao reposicionamento empresarial, trazendo uma análise das mudanças do mercado e das adaptações de competências e posicionamento das agências de propaganda.



Angeluci Figueiredo (Foto: Divulgação)

Gastronomia adaptada

O Restaurante Preta, na Ilha dos Frades, está oferecendo o serviço de take away para quem quiser matar a saudade do tempero do lugar. Todos os pratos originais do menu estão disponíveis para pedidos, que devem ser feitos via WhatsApp:(71) 9 9326-7461, com até um dia de antecedência. “Decidi oferecer o serviço para atender aos pedidos dos clientes que estão saindo com seus barcos e não podem almoçar aqui por enquanto”, conta a empresária Angeluci Figueiredo. O take away do Preta funciona de sexta a domingo, do meio-dia às 16h, no terminal marítimo da Ponta de Nossa Senhora Guadalupe. O horário de entrega deve ser combinado antes.

Carta aberta



A elite financeira do país divulgou carta aberta, domingo, pedindo medidas de combate à pandemia. Na carta, o grupo afirma que o Brasil é hoje o epicentro mundial da Covid-19, que o quadro fica ainda mais alarmante com o esgotamento dos recursos de saúde, que a situação econômica e social é desoladora e que a contração da economia afetou desproporcionalmente trabalhadores mais pobres e vulneráveis. O documento é assinado por nomes como os banqueiros Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles, os ex-ministros Pedro Malan e Rubens Ricupero e os economistas Laura Carvalho, Elena Landau e Affonso Celso Pastore.





Jovem Dex (Foto: Divulgação)

Jovem promessa



Ele tem apenas 19 anos, mas já é considerado um dos maiores expoentes da cena trap/rap nacional. Nascido em Feira de Santana, o rapper Jovem Dex já ultrapassou fronteiras e hoje registra mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que mais consomem o artista na plataforma. Cantor, compositor e produtor musical, Jovem Dex ganhou visibilidade após o lançamento do clipe do single NAV, pela Hash Produções. Dois anos e diversos sucessos depois, como Tango, Rockstar, Porsche, Money, iniciou uma parceria com a Sony Music e acaba de anunciar o álbum audiovisual “É O Trap Memo?!”.





Missa em memória

Helena Fialho, que morreu no dia 24 de fevereiro, em decorrência das complicações da Covid-19, será homenageada durante Missa de 30 Dias, que irá acontecer hoje, a partir das 9h, na Paróquia Nossa Senhora da Vitória, em Salvador. Embora o templo esteja aberto, com limite de acesso por conta das medidas restritivas para conter o avanço da pandemia, a celebração terá transmissão virtual através do Instagram @nsdavitoria. A cerimônia foi solicitada pela família de Helena, nas pessoas do marido, o empresário Eduardo Fialho, e dos filhos, Érica, Larissa e Álvaro Fialho.





Balanço positivo

O PIB do agronegócio baiano teve um expressivo resultado no quarto trimestre de 2020 na comparação com o mesmo trimestre de 2019, registrando uma expansão de 11,2%, de acordo com relatório divulgado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). A produção baiana de cereais, oleaginosas e leguminosas em 2020 foi de 10 milhões de toneladas, o que representou uma expansão de 21,5% na comparação com 2019, mesmo em meio à pandemia do coronavírus. Este foi o melhor resultado da série histórica, com destaque para a soja, milho, cana-de-açúcar, cacau e café.