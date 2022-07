Alô Alô Bahia registra crescimento histórico no primeiro semestre de 2022

Fim de semestre, hora de fazer o balanço. E é bom demais ver que todo o trabalho e dedicação geraram resultados incríveis em tempos tão difíceis e desafiadores!



Já tínhamos uma percepção de que este semestre seria especial porque em janeiro conseguimos, pela primeira vez, passar a importante marca de 1 milhão de visualizações no mês. E eis que agora, na média, conseguimos isso em todo o semestre!



De janeiro a junho de 2022 tivemos 6,5 milhões de visualizações, o que dá mais de 1 milhão por mês! E aí fomos ver o primeiro semestre dos últimos anos, e os dados foram impressionantes.

Em 2018, tivemos 988 mil visualizações em todo o semestre, menos do que conseguimos agora em um único mês.



No primeiro semestre do ano passado, tivemos 2,5 milhões de visualizações. Menos da metade desse ano.

São números que nos deixam muito felizes e orgulhosos! Mais uma vez, agradecemos a você que tá lendo pela confiança, ao nosso incrível time, e aos parceiros que acreditam em nosso trabalho. Obrigado!

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia