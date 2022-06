Alô Alô Bahia reúne casais para jantar de namorados em restaurante recém-aberto no Rio Vermelho

Ao som do clássico La Vie en Rose, imortalizado na voz de Edith Piaf, a cantora paulistana Anna Gelinskas deu o tom de como seria a noite desta quinta-feira (9), durante jantar de relacionamento promovido pelo portal Alô Alô Bahia no recentemente aberto Vini Figueira Mar, no Rio Vermelho.

A experiência imersiva, para celebrar o Dia dos Namorados, reuniu 25 casais que brindaram a ocasião com boa música e boa comida, além de brindes especiais e serviços exclusivos, como motoristas e veículos cedidos pela Guebor Toyota.

Veja fotos de quem prestigiou o evento, que contou com patrocínio do Shopping da Bahia, RedeMix, Ivan Joias e Paula Frank, além de apoio da RP Sandy Najar, Amavi Assessoria, TD Produções, Chat Noir e Champagne GH Mumm, que assinou o Welcome Drink.

Renata de Magalhães Correia e Gabriel Correia (Alô Alô) Patrícia Guerra e Rafa Marques (Alô Alô) Luciana Stern e Ticiano Degasperi (Alô Alô) Eduardo Teixeira e Mariana Andrade (Alô Alô) Rebeca Tannus e Daniel Fagundes (Alô Alô) Melina Benderoth e Pedro Valente (Alô Alô) Fernando Luz e Mariana Bischoff (Alô Alô) Clara e Roberto Calumby (Alô Alô) Leopoldo Leão e Maria Kruschewsky (Alô Alô) Rafael Guedes e Alissa Gama Lobo (Alô Alô) Vini Figueira (Alô Alô) Sandy Najar (Alô Alô) Anna Gelinskas (Alô Alô) Viveca e Verônica Wolfovitch (Alô Alô) Marcus e Flávia Avena (Alô Alô) Thayse Rodrigues e Edson Freitas (Alô Alô) Thais Bahia e Isaac Edington (Alô Alô) Ivan e Alinne Oliveira (Alô Alô) Natália Burgos e André Serra (Alô Alô) Victória Góis e Amanda Zaira (Alô Alô)

Renata de Magalhães Correia e Gabriel Correia (Alô Alô) Patrícia Guerra e Rafa Marques (Alô Alô) Luciana Stern e Ticiano Degasperi (Alô Alô) Eduardo Teixeira e Mariana Andrade (Alô Alô) Rebeca Tannus e Daniel Fagundes (Alô Alô) Melina Benderoth e Pedro Valente (Alô Alô) Fernando Luz e Mariana Bischoff (Alô Alô) Clara e Roberto Calumby (Alô Alô) Leopoldo Leão e Maria Kruschewsky (Alô Alô) Rafael Guedes e Alissa Gama Lobo (Alô Alô) Vini Figueira (Alô Alô) Sandy Najar (Alô Alô) Anna Gelinskas (Alô Alô) Viveca e Verônica Wolfovitch (Alô Alô) Marcus e Flávia Avena (Alô Alô) Thayse Rodrigues e Edson Freitas (Alô Alô) Thais Bahia e Isaac Edington (Alô Alô) Ivan e Alinne Oliveira (Alô Alô) Natália Burgos e André Serra (Alô Alô) Victória Góis e Amanda Zaira (Alô Alô)

Direto do coração Após um mês de férias, volto ao comando da coluna a partir de hoje, nas edições imprensa e digital. No próximo mês, completamos 7 anos aqui no CORREIO, como uma segunda casa do Alô Alô Bahia. Ainda mais experiente, seguirei consciente do verdadeiro serviço que, como jornalista, posso prestar à sociedade, sobretudo nesses tempos bicudos onde tudo parece estar de cabeça para baixo. Estou me exercitando, ficando mais ‘musculoso’ – e gostando muito de enfrentar o touro de frente. Desafio é comigo. Criatividade e inovação também.