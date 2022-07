Alô Alô Folia: Salvador terá Camarote Brahma no Carnaval 2023  

Camarote Brahma será uma das grandes novidades do Carnaval 2023 de Salvador (Foto: Divulgação)

O Camarote Skol, em 2023, se reposiciona no mercado e passa a ser Camarote Brahma, trazendo ao Carnaval de Salvador toda a essência do espaço, nos moldes do que é realizado no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, e em São Paulo, no Anhembi. O projeto, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, segue nas mãos dos empresários Binho Ulm, Guto Ulm e Zenón Bittencourt, da 2GB Entretenimento, que comandaram o Camarote Skol por 15 anos.

“O Camarote Brahma promete trazer o glamour de outros Carnavais”, disse Binho Ulm em entrevista ao Alô Alô. “Após 15 anos como Camarote Skol, a 2GB surpreende mais uma vez e mantém a inovação como DNA da empresa”, finalizou.

Estreia em Salvador

Criada há cerca de quatro anos pelo sócio fundador da Natura, Guilherme Leal, e por Estevan Sartorelli, atual CEO da marca, a Dengo Chocolates irá abrir a primeira loja em Salvador. O local escolhido é o Shopping da Bahia, no Caminho das Árvores. A marca ocupará um espaço de 70m2 e a inauguração está prevista para outubro ou novembro, acompanhando o fluxo de fim de ano do famoso centro de compras. O projeto ficará a cargo do arquiteto Matheus Farah, enteado de Guilherme.

Lançamento

A arquiteta Bárbara Becattini está lançando aos poucos um mini doc em que compartilha estratégias pautadas na neuroarquitetura para o projeto arquitetônico da Ybá do Quintal Escola da Infância, assinado por ela. A profissional atua em Salvador e São Paulo, à frente da Bettí Arquitetura, e publicará semanalmente os vídeos do projeto, através do perfil da empresa no Instagram, @betti.arquitetura.

Festa de San Gennaro (Raul Spinasse/divulgação)

De volta ao Rio Vermelho

Após dois anos sem ser realizada, a Festa de San Gennaro volta a acontecer em Salvador, promovida pelo restaurante Pasta em Casa. O evento, aberto ao público, chega à sua 3ª edição, no dia 24 de setembro, entre as ruas Professora Almerinda Dutra e Borges dos Reis, que estarão fechadas para a ocasião. O evento é uma grande tradição em cidades como Nápoles, na Itália, e busca unir e fortalecer a gastronomia italiana produzida na capital baiana, resgatando o espírito das festas de largo do Rio Vermelho.

Em memória

A missa de 1 ano de falecimento de Carlos Rodeiro, que morreu no dia 26 de julho de 2021, em decorrência de um tumor no cérebro, foi realizada ontem à noite, na Igreja da Vitória, em Salvador. A carreira de Carlinhos, vale lembrar, começou aos 16 anos. Sua primeira loja foi aberta em 1987, a CR Joias, no Shopping Barra. A criatividade de suas peças, que sempre uniu design contemporâneo com elementos religiosos, fez com que o designer ficasse conhecido em todo o país.

Coquetel para convidados

Com coquetel exclusivo para convidados, a Tidelli Salvador irá lançar sua nova coleção depois de amanhã, na loja localizada na Alameda dos Sombreiros, no Caminho das Árvores. Por lá, o empresário Lon Menezes receberá arquitetos, decoradores, clientes, parceiros e formadores de opinião, que irão conhecer as novidades da marca baiana. O buffet levará assinatura de Sandra Lima e a noite será embalada pelo guitarrista, cantor e compositor Eric Assmar.

Pico de audiência

O Alô Alô Bahia comemora mais um pico de audiência. Nesta terça-feira (26), tivemos mais de um milhão de visualizações em apenas uma matéria: a da vinda do avião ‘baleia’ pela primeira vez ao Brasil. O vídeo, no TikTok, alcançou um milhão e cinquenta mil visualizações, chegando a viralizar na plataforma. Além do app, a nota ficou entre as 10 mais lidas do próprio portal e teve milhares de compartilhamentos em outras redes sociais como Twitter, Facebook, Linkedin e WhatsApp. No Instagram do Alô Alô Bahia, a notícia também teve destaque entre os leitores e registrou mais de 120 mil visualizações. A conquista foi muito celebrada por nossa equipe e, claro, merece ser compartilhada com todos os leitores – um brinde a vocês, valeu!