Foto: Acervo pessoal

Considerado o maior jornalista de celebridades do país, Leo Dias já está com seu destino de Réveillon traçado. Irá passar a virado do ano em Muro Alto (PE), onde está morando desde o início da pandemia. Em seguida, embarca para Braília. Vai fixar residência, de forma definitiva, na capital do país.

"Estou procurando casa para morar. Quero morar em uma casa", nos disse o jornalista.

Leo, atualmente, faz parte da equipe do grupo Metrópoles e da Jovem Pan Entretenimento.

