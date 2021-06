Alô Alô: Rosário Magalhães celebra aniversário nesta terça-feira

A presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães, celebra aniversário hoje (29) e passa a data, em família, ao lado do marido, o empresário Antonio Carlos Magalhães Júnior, no apartamento da Vitória, em Salvador.

Rosário é mãe de Renata de Magalhães Correia, diretora e acionista do Jornal Correio, e do presidente nacional do Democratas, ACM Neto, de quem ganhou uma super homenagem nas redes sociais.

“Hoje é o dia dela, minha força e minha grande inspiração. Minha só não, de toda a nossa família, que, em torno dela, se une com muito amor. É ela, também, que nos lembra de ter fé e nos ensina a ter esperança para lutarmos por tudo em que acreditamos. Peço a Deus que lhe proteja e lhe dê saúde para continuar iluminando as pessoas e os lugares por onde passa. É um privilégio ser seu filho e ter o seu amor. Feliz aniversário. Te amo”, disse ACM Neto na postagem.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia.