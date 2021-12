Alok doa R$ 100 mil para famílias vítimas de enchente na Bahia

Alok anunciou, nesta segunda-feira (27), em suas redes sociais, a doação de R$ 100 mil reais para ajudar a socorrer as famílias atingidas pelas enchentes no sul da Bahia. A doação será feita através do Alok Instituto, associação não lucrativa que o DJ mantém para investimento social em ações no Brasil, na África e na Índia.

O recurso, segundo Alok, foi transferido para a instituição Ações da Cidadania contra a Fome, que está atuando na linha de frente. No post, o DJ ainda pede que os seguidores que puderem continuem ajudando.

