Foto: Divulgação

O DJ Alok, que completou 29 anos nesta quarta-feira (26), será o próximo entrevistado do projeto “Segundou”, que o Jornal CORREIO promove ao lado do publicitário baiano Joca Guanaes.

Será no dia 31 de agosto, às 19h, com Alok falando sobre sua trajetória – ele é considerado um dos melhores DJs do mundo, pela revista DJ MAG – e também sobre sua forte relação com a Bahia. A live poderá ser conferida através do instagram @correio24horas.