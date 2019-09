Alpargatas inscreve para programa de trainee

A Alpargatas está com inscrições abertas até hoje para o seu programa global de trainee. A empresa brasileira irá selecionar 20 novos profissionais, que atuarão no Brasil, Europa, Estados Unidos e Hong Kong. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter concluído a graduação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2019, possuir inglês fluente, ter formação nas áreas de humanas ou exatas, ter disponibilidade para mudanças e possuir experiência profissional prévia. Para ser selecionado, o aspirante a trainee deverá concluir cinco etapas: inscrição, jornada online, dinâmica de grupo, hackathon Alpargatas e entrevista final. Inscrições no site http://alpargatas.grupociadetalentos.com.br/.

Salários e benefícios

Os aprovados terão salário compatível com o mercado, além de benefícios como vale refeição, vale transporte, previdência privada, seguro de vida em grupo, assistência médica e odontológica, descontos especiais nas lojas próprias das marcas e participação nos lucros. Os aprovados iniciarão as atividades na empresa em janeiro de 2020.