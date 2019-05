Alta do dólar estimula viagens domésticas

Com a alta do dólar e a instabilidade econômica, muitos brasileiros estão optando pelos destinos nacionais, impulsionando o turismo nacional. Especialistas acreditam que muitos turistas irão trocar viagens para os Estados Unidos e Europa pelo turismo interno.

De acordo com dados do Ministério do Turismo, os gastos dos brasileiros no exterior no 1º trimestre de 2019 foram de US$ 4,32 bilhões, o que corresponde a um percentual de 12,5% inferior ao mesmo período de 2018, quando a despesa foi de US$ 4,93 bilhões. Nos três primeiros meses de 2017, o resultado chegou a US$ 4,5 bilhões.

Como resultado, o Nordeste vem ganhando cada vez mais espaço nas férias dos brasileiros. Distante a 545km de Pernambuco, Fernando de Noronha é o sonho da maioria dos turistas. Na lista das mais belas praias do mundo, a ilha possui 24 praias espalhadas pelos seus 17 km quadrados.

Em Alagoas, Maragogi lidera a lista de preferência dos brasileiros. A 130 km da capital Maceió, a cidade é famosa por suas piscinas naturais, ideias para um mergulho. Visitar o Santuário do peixe-boi e passear de buggy também está entre os principais passeios dos turistas na cidade. Para garantir que se encontre pousadas em Maragogi é preciso fazer as reservas com antecedência, principalmente na alta temporada.

Natal também está na lista dos destinos mais procurados no Nordeste. Capital do estado do Rio Grande do Norte, a cidade é conhecida pelas suas dunas e passeios de buggy, além do famoso “esquibunda”.