Alter Ego: JcBlack mostra as personalidades de um garoto de 16 anos em novo álbum; ouça

A definição do termo “alter ego” na psicologia caracteriza a personificação de outra identidade distinta da personalidade padrão. E seguindo nesse conceito, o trapper soteropolitano, JcBlack lançou o seu primeiro disco “ALTER EGO”, disponível nas principais plataformas de streaming.

Para este primeiro trabalho solo, o artista busca trazer o ouvinte para o seu próprio universo com as diferentes versões do Jc, que são exploradas ao longo das 8 faixas que compõem o disco. Cada uma das faixas representa uma fase e personalidade diferente do artista, com uma reflexão sobre si mesmo.

Os caminhos foram abertos com o lançamento do single “Reunião no Privê” em agosto deste ano. O trabalho continua trazendo como convidados artistas da cena do trap independente soteropolitano como Drew Emici, PH4REAL, Miiler, Ricck Cashh e N4ry.

“A minha inspiração para o disco foi quando me lembrei de uma entrevista de Matuê, onde ele falou sobre o alter ego dele e as pessoas que separam o "Matheus" do "Matuê". Trouxe um pouco desse discurso para mim de uma forma que eu consegui expandir ainda mais e não apenas dizer que “o meu eu artista fosse meu alter ego”, mas criar um universo que já estava em minha mente com uma estética que até hoje não encontrei na cena”, pontuou JcBlack.

“Quando pensei em fazer o álbum queria trazer algo novo, algo que me apresentasse para o mundo da música e que fosse diferente de tudo o que tenho visto na cena”

O disco traz uma mistura curiosa e interessante das referências que unem o trap, indie rock, R&B e o TrapFunk. Além disso, o álbum é também uma experiência audiovisual em que o ouvinte poderá submergir nas diferentes personalidades do JcBlack.

“Eu quis fazer com que tudo se conectasse, e os clipes e visualizers que vão sair em conjunto com o álbum ajudam a criar essa narrativa para que todos entendam a mensagem que quis passar e possam extrair o máximo do que produzi”, disse o artista.

João Conceição, mais conhecido por JcBlack, tem 16 anos e é cantor e compositor nascido em Salvador/BA, no bairro de Itapuã. O nome veio de um antigo apelido dado pelos amigos ainda na infância, na qual ele odiava. Portanto, começou a adotar a sigla “JC” como apelido até então.

No final de 2018 junto com o “Proflex Mob”, grupo que ele fundou, o artista decidiu dar um pontapé no mundo da música e seguir adiante, mas o grupo demorou cerca de um ano se ajustando para dar um start na carreira musical. Em 2020 oficialmente começa a carreira de JcBlack, lançando o primeiro single com seu grupo, intitulado “De Glock”.