Alteração no trânsito na Praça Cairu é adiada pela Transalvador

O início das mudanças no trânsito em volta da Praça Cairu, no Comércio, foi adiado para a noite desta segunda-feira (11). O adiamento ocorreu, segundo a Prefeitura de Salvador, devido à desmontagem das estruturas de um evento que aconteceu no final de semana no bairro. A alteração no tráfego de veículos é necessária para prosseguimento da requalificação na Praça e estava prevista inicialmente para começar no sábado (9).

A mudança afeta os veículos provenientes da Avenida da França, sentido Avenida Lafayete Coutinho (Contorno). Essa será uma alteração definitiva e será mantida mesmo após a conclusão das intervenções.

Os veículos que seguem da região do Porto de Salvador e desejam subir a Avenida Contorno não mais passarão por trás do Mercado Modelo, como é feito atualmente. Eles deverão utilizar a rua da Bélgica, que passa ao lado do Mercado Modelo, e que passará a ter sentido duplo de tráfego.

Os veículos que utilizam a via marginal da Avenida da França não terão acesso à Avenida Contorno – somente à Avenida Estados Unidos. Quem desejar subir a Contorno, deverá utilizar o lado externo da via, ao lado dos galpões do Porto.

Não haverá alterações para quem desce a Contorno em direção ao Comércio e nem para quem sai da Avenida da França para acessar a Avenida Estados Unidos.

Os agentes de trânsito estarão na região para fazer o monitoramento do tráfego e orientação aos motoristas sobre a alteração. Também haverá nova sinalização de obras na Avenida da França, a fim de alertar os condutores sobre as intervenções em andamento.