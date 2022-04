Aluna autista e com TDAH é aprovada no curso de Engenharia Aeroespacial em Universidade

Portadora do transtorno do espectro autista (TEA) e do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), a estudante de 18 anos, Laís Coelho foi aprovada no Processo Seletivo de Avaliação Seriada (PAS) para o curso de engenharia aeroespacial, na Universidade de Brasília. Entre trancos e barrancos, episódios de preconceito e exclusão de colegas de classe e professores, a natural de Brasília foi a 7ª colocada.

Filha de funcionário público e de ativista cultural, fez o ensino médio no Instituto Federal do Maranhão e optou por engenharia aeroespacial por gostar de matemática. “Me pareceu uma coisa bem divertida para trabalhar”, disse ao Correio Braziliense.

Laís conta que frequentou apenas dois meses de cursinho para encarar a terceira etapa do processo seletivo, e foi aprovada no sistema de cotas de estudante de escola pública.

Ela conta que estudar na UnB sempre foi seu objetivo, por ela ser natural da capital, mas morar durante 10 anos em São Luis do Maranhão.

“Meu objetivo sempre foi ingressar na Universidade de Brasília (UnB) para ficar perto da minha avó e dos meus primos”, disse a adolescente, que não deixou nenhuma condição impedir seu processo, apesar das dificuldades financeiras da família.

“Tenho hiperatividade como comorbidade do autismo e sempre tive limitações. É muito difícil prestar atenção nas aulas. No cursinho tive crises e tanto os colegas como professores não souberam lidar com a situação. É importante que as pessoas reflitam, entendam que é importante a inserção, o compartilhamento”, disse ao CB.