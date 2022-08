Aluna capota carro durante prova de autoescola de SC: 'Bateu em uma grade e virou'

Uma aluna de uma autoescola em Florianópolis capotou o carro enquanto fazia a prova prática do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A acidente aconteceu na segunda-feira (15). Ela não se feriu e fará novamente o exame, segundo o g1.

Roberto Pereira, funcionário da autoescola, contou que a aluna capotou enquanto fazia a baliza. "Na hora em que ela foi fazer a baliza, ficou nervosa. Quando era para frear, ela acelerou, o carro subiu na calçada, bateu em uma grade e virou", explica.

Ela estava nervosa e, antes do acidente acontecer, instrutores do estabelecimento teriam alertado os fiscais do Detran sobre a necessidade da presença deles dentro do veículo.

O Detran afirmou que não recebeu formalmente informações sobre o caso ou denúncia. Segundo o órgão, a Corregedoria está em contato com o denunciante para que o processo seja aberto rapidamente.

De acordo com o artigo 14, da resolução 789, presento no Conselho Nacional de Trânsito (Contran)️, no momento do exame de direção o candidato deverá estar acompanhado por, "no mínimo, dois membros da comissão" [avaliadora].