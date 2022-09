Aluna é expulsa de faculdade em Feira de Santana após comentários racistas

Uma estudante, que não teve o nome divulgado, foi expulsa do Centro Universitário Nobre, em Feira de Santana, nesta terça-feira (20). A aluna usou seu perfil no Twitter para fazer comentários racistas, gerando indignação entre alunos e professores da faculdade particular.

Em uma das mensagens postadas na rede social, a estudante diz: "Odeio gente preta". Em outra publicação ela escreve: "Odeio Lula porque ele inventou o Fies e colocou um monte de desgraça na minha faculdade". As mensagens viralizaram e chegaram até a direção da instituição.

Pela tarde, estudantes se reuniram na frente da faculdade, protestaram contra o racismo e pediram pela expulsão da aluna responsável pelas mensagens. Logo depois, reunidos dentro da instituição o pró-reitor Gustavo Checcucci informou sobre a saída da estudante.

Desfecho do caso.



Aluna que fez o comentário racista foi expulsa da faculdade. O anúncio foi feito pelo reitor diante de centenas de alunos. pic.twitter.com/cWEgtNxsrS — Rafael Velame (@rafaelvelame) September 21, 2022

"A gente teve conhecimento hoje pela manhã deste fato. O conselho se reuniu pela manhã e pela tarde para discutir sobre o que estava acontecendo. Já foram tomadas as devidas providências e a aluna não faz mais parte da instituição", disse sob aplausos de centenas de alunos. Vídeos mostram o momento em que a plateia comemora a punição.

Em nota, publicada nas redes sociais da faculdade, a Unifan diz que "repudia toda forma de preconceito e violência contra o próximo, sendo que, nesta terça-feira, tomou conhecimento de postagens realizadas por um de nossos discentes, em sua rede social, que não condizem com os valores e políticas de nossa Instituição". O texto diz ainda que o caso será apurado para que sejam tomadas as medidas administrativas e legais cabíveis.