Alunas do Colégio Modelo de Camaçari denunciam professores por assédio

Dois professores da rede estadual de ensino foram denunciados por assediar alunas com idades entre 15 e 17 anos, estudantes do Colégio Modelo de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) informou que, ao tomar conhecimento da denúncia, a direção da escola afastou imediatamente os profissionais das suas funções na instituição.

As jovens contam que o assédio por parte dos professores começou no início deste ano. Segundo elas, eles teriam convidado elas para sair, beber, além de escrever comentários nas redes sociais das garotas as chamando de gostosas.

De acordo com a SEC, a direção da unidade escolar realizou o acolhimento das estudantes, dialogou com as famílias e coletou os depoimentos. Além disso, um processo de sindicância foi aberto para apurar os fatos e, em audiência com o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), a direção da escola prestará informações sobre as medidas adotadas.

O MP-BA instaurou procedimento de notícia de fato dia 23 de março para acompanhar o suposto assédio praticado pelos professores do Colégio Modelo. "Informamos que o MP oficiou o Conselho Tutelar para acompanhar o caso e no momento está no aguardo de novas informações para decidir quais medidas cabíveis serão tomadas no âmbito criminal e de proteção às adolescentes", destacou o MP por meio de nota.