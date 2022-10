Aluno armado atira em três colegas dentro de escola no Ceará

Um aluno entrou com uma arma em uma escola de Sobral, no Ceará, e atirou em três estudantes, na manhã desta quarta-feira (5).

Os tiros aconteceram na Escola Estadual Professora Carmosina Ferreira Gomes, no bairro de Sumaré, segundo informação do G1.

O atirados e as vítimas eram colegas, estudando na mesma turma. Dois dos baleados foram atingidos na cabeça e um deles está em estado grave de saúde. O terceiro foi atingido na perna. Os três estão na Santa Casa de Cabral.

Preso, o atirador afirmou à equipe Raio, grupo especial da Polícia Militar do Ceará, que ele sofria bullying na escola. O aluno foi detido em casa, com apreensão da pistola usada no crime.