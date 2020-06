Alunos da Apae Salvador vão comemorar o São João com arraiá virtual

São João está chegando e nem mesmo a pandemia da Covid-19 desanimou os alunos que fazem parte do Centro Educacional da Apae Salvador (CEDUC). O encontro junino para comemorar uma das festas mais esperadas do Nordeste já tem data, horário e local marcado. Será na próxima terça-feira (23), a partir das 16h, e o local será o ambiente virtual. Diretamente do canal da instituição no Youtube (apaesalvador), meninos e meninas poderão se divertir vestidos a caráter, ao som de muito forró e sem sair de casa.

Desde o início da pandemia, a Apae Salvador tem se empenhado para dar seguimento às atividades pedagógicas e assistenciais da entidade, com a utilização de ferramentas digitais. A instituição tem tentado se reinventar e, com o teleatendimento, não deixar milhares de famílias desassistidas. Com seu fluxo de receita reduzido, a entidade continua trabalhando para a captação de recursos que viabilizem esses processos à distância, assim como para a manutenção dos seus colaboradores diretos e indiretos.

Para doar, basta acessar o site da associação (www.apaesalvador.org.br) e escolher uma das formas de contribuir. Entre as opções, existe a possibilidade de colaborar através da conta de energia, por meio da vaquinha virtual (http://vaka.me/1027230) ou até mesmo através de transferência ou depósito bancários.