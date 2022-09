Alunos de colégio do Rio aproveitam sala abandonada para fazer sexo grupal

Um grupo de alunos do Colégio Pedro II pode estar envolvido em um suposto sexo grupal dentro do campus que fica no Rio de Janeiro. Segundo denúncias, eles aproveitaram a época de provas na instituição para praticarem o ato em uma sala abandonada.

O diretor da unidade, Marcus Vinicius Pinheiro Costa, disse ao jornal Extra que os estudantes estavam fazendo provas num dos prédios do campus no momento do ocorrido. Ainda não se sabe se os envolvidos deveriam estar fazendo os exames ou em aula.

Costa prestou depoimento na tarde desta segunda-feira (19), onde garantiu que a escola está averiguando o caso e, caso seja provada a participação dos alunos, eles devem ser expulsos.

O caso foi divulgado no último dia 17, após uma série de comentários na internet e da circulação de um áudio que indica, inclusive, nomes de alunos. Segundo o Pedro II, os envolvidos usaram uma dependência que estaria em reformas.