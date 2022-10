Alunos do Ifba ficam presos em Natal após furto de cabos de ônibus

Cerca de 50 alunos e professores do Instituto Federal da Bahia (Ifba) que estavam em viagem a Natal, no Rio Grande do Norte, ficaram momentaneamente impedidos de voltarem ao estado na noite de sábado (29), após um furto de cabos de freio do ônibus que os transportavam.

De acordo com a instituição, após perícia por parte da Polícia Federal, o veículo foi liberado para que o conserto fosse efetuado. Com isso, os estudantes e servidores, da unidade de Lauro de Freitas, chegaram ao município por volta de 12h deste domingo (30).

Os servidores que acompanham a caravana fizeram contato com a Polícia Federal ainda durante a madrugada, para que fossem até o local fazer a perícia do veículo. Também fizeram contato com a seguradora do ônibus, e uma análise do dano no veículo.

Ainda de acordo com o Ifba, foi feita uma articulação com as unidades IFRN, IFPE, IFAL e IFS para viabilizar pontos de apoio durante a viagem, tanto para pernoite quanto para paradas ao longo do dia.

A Polícia Federal não deu retorno até a publicação da matéria.