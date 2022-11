Alunos do Salesiano recebem certificação dos Exames Internacionais Cambridge

Ter o domínio de um idioma estrangeiro pode ser um importante diferencial na vida acadêmica e profissional de qualquer estudante. Com diversos programas extracurriculares voltados para o ensino da língua inglesa, pais e responsáveis têm encontrado alternativas para agregar a habilidade aos filhos cada vez mais cedo. No caso da advogada Isabela Rocha, que teve acesso a cursos de inglês na infância e adolescência, propor uma experiência parecida para a filha, Laura, foi uma decisão praticamente automática.

“Por toda a vivência e os benefícios que tive desde pequena com atividades extracurriculares, inclusive a chance de aprender inglês desde cedo, decidi proporcionar a mesma experiência para minha filha. Por isso, quando o Salesiano, escola que ela estuda, ofereceu o Programa de Inglês com Certificação Cambridge, resolvi inscrevê-la”, explica.

Laura Câmara, aluna do Liceu Salesiano do Salvador, realizou o exame pela terceira vez e avançou para o nível Flyers

Focado em desenvolver habilidades linguísticas para viver, estudar e trabalhar independentemente em um país de língua inglesa, a Certificação Cambridge também incentiva o estudante a ampliar a percepção de diversas culturas, aumentando assim seu repertório intelectual e, no caso Laura, a evolução foi rapidamente perceptível. “Desde o princípio, eles mostram que a proposta do curso é bastante imersiva, não se limitando às questões gramaticais, como aprendi no meu tempo. É visível como a desenvoltura no idioma aumentou para ela”, aponta Isabela.

“Às vezes em casa vemos a pronúncia dela, enquanto ouve e canta uma música, a compreensão ao ver um filme legendado e identificar uma palavra que não faz parte da tradução literal. Estamos muito satisfeitos com essa evolução e acredito que esse investimento trará bons frutos para o futuro dela”, afirma.

Junto a outros 44 alunos dos colégios Salesiano do Salvador e Salesiano Dom Bosco, Laura recebeu a sua Certificação Cambridge na última segunda-feira (21), em uma cerimônia que marcou a conclusão do Young Learners (YLE). Desenvolvido em parceria com a ACE Exams, o programa transformou os Salesianos Bahia em centros preparatórios para a avaliação de uma das instituições de ensino mais bem conceituadas do planeta.

De acordo com a supervisora de inglês do Salesiano Dom Bosco, Sarah Holanda, o programa busca ofertar atividades desenvolvidas na língua inglesa focadas nas quatro modalidades de aprendizagem (Listening, Speaking, Reading e Writing), contextualizadas com as demais áreas do conhecimento.

“A certificação Cambridge Young Learners possui três níveis: Starters, Movers e Flyers, e as crianças estão aptas para realizar o exame a partir do terceiro ano do ensino fundamental. Após a inscrição, os alunos são preparados através de aulas extras, que focam no desenvolvimento das habilidades que serão avaliadas durante o Exame", diz.

Cerimônia contou com a presença do Conselho Gestor dos Salesianos Bahia e corpo pedagógico da Instituição (Foto: divulgação)

Segundo a supervisora de inglês do Liceu Salesiano do Salvador, Rafaella Dominguez, os simulados focados no formato de avaliação “reading, writing e listening” são realizados antes do processo de inscrição das famílias como forma de nivelamento dos estudantes.

“O objetivo é prepará-los para os exames, que serão realizados diretamente por examinadores de Cambridge para avaliar as 4 habilidades desses estudantes. O principal ponto é permitir que esses estudantes ganhem autoconfiança para a língua inglesa. Sempre temos excelentes resultados dos candidatos e feedbacks positivos dos familiares”, diz.

Ainda no primeiro nível do Exame, a aluna do terceiro ano do ensino fundamental no Salesiano Dom Bosco, Maria Geovanna, já tem demonstrado entusiasmo ao pais, Denilton e Djanira Carvalho.

“Desde que a proposta foi apresentada, nos interessamos incluir a nossa filha por entender os benefícios que trará para o futuro. Ela já teve experiências anteriores com aulas extracurriculares de inglês, mas se adaptou bem à dinâmica do preparatório e além da evolução que temos percebido, ela sempre traz um feedback positivo”, explica Denilton.

Para conhecer mais sobre o Salesiano Bahia, acesse: matriculasalesiano.com.br.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.