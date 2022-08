Alvo da torcida, Marcinho é contratado pelo Bahia: 'Espero contribuir'

Anunciado oficialmente pelo Bahia nesta segunda-feira (1º), o lateral direito Marcinho mandou o primeiro recado aos tricolores. Em vídeo postado nas redes sociais do clube, o jogador agradeceu pela oportunidade recebida no Esquadrão e garantiu que vai se empenhar para retribuir em campo.

Alvo de protestos da torcida, o jogador comentou o processo criminal no qual é réu. Em 2020, o jogador atropelou um casal de idosos no Rio de Janeiro. Ele fugiu do local e não prestou socorro. As vítimas não resistiram e morreram. Marcinho foi indiciado e responde por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar).

“Fala nação tricolor, aqui quem fala é Marcinho. Sou muito grato ao clube pela oportunidade que está sendo dada a mim de poder voltar a trabalhar. Sobre os momentos que eu vivi nos últimos anos, não foram felizes para mim, são coisas que se eu pudesse voltar atrás faria totalmente diferente. Mas estou aqui para recomeçar, é um novo desafio. É muito importante para mim voltar a trabalhar, fazer o que eu amo. Espero contribuir com o nosso objetivo principal que é o acesso”, disse o lateral.

Nesta segunda-feira, antes mesmo do Bahia oficializar a contratação, a campanha “Marcinho não” ficou entre os assuntos mais comentados do país no Twitter. Apesar dos protestos, o diretor de futebol do Bahia, Eduardo Freeland, bancou a contratação.

Marcinho chega ao Bahia para disputar posição com os garotos André e Douglas Borel. Ele não atua desde fevereiro, quando foi afastado do elenco do Athletico-PR por conta de um pênalti cometido em jogo da Copa Sul-Americana. Em abril, o jogador teve o contrato rescindido e ficou livre.

Durante o período sem clube, Marcinho despertou o interesse de algumas equipes da Série A, mas protestos de torcedores fizeram os clubes recuarem. Em junho, ele foi anunciado como reforço do Pafos, do Chipre. A negociação pode ser concretizada já que o atleta está impedido de sair do Brasil enquanto responder ao processo criminal.