Amadeu comemora vitória na estreia e valoriza trabalho de Loss

A estreia de Carlos Amadeu no comando do Vitória foi com o pé direito: triunfo sobre o Paraná em casa e apoio do torcedor na arquibancada. Depois do 2x0 no Barradão, na noite deste sábado (10), o treinador aproveitou para enaltecer o trabalho feito por Osmar Loss, seu antecessor no cargo.

Amadeu explicou que usou o que já vinha sendo trabalhado pelo antigo treinador e afirmou que o mérito pelo resultado foi dos atletas. "Primeiro, gostaria de dizer que o trabalho do técnico anterior estava sendo construído de uma forma muito competente, coerente, e, dentro dessa construção, ele teve seis jogos. Nesses jogos, conseguiu duas vitórias em casa, por isso hoje temos a terceira. Único percalço foi a derrota em casa (para o Cuiabá), que foge do controle do técnico e acontece. O que eu fiz? Aproveitei o trabalho desenvolvido pelo Loss e, dentro do que foi incorporado, as características do Jordy, por exemplo, jogador de jogo direto, muita força e velocidade, dentro das características de outros jogadores que nós temos no elenco. A gente teve até menos posse de bola que o adversário, o que não é muito normal aqui, mas a gente foge até das características, porque a minha caraterística é buscar um time com jogo mais apoiado, com maior posse. Dentro das características do elenco, pudemos aproveitar, colocando uma ideiazinha ou duas. Mas o mérito todo é dos atletas, pela dedicação, empenho, e quero agradecer pelo trabalho que foi deixado aqui, de boa qualidade", afirmou o treinador.

Apesar de fazer os agradecimentos ao antecessor, Carlos Amadeu também explicou a sua ideia de jogo. Segundo ele, a utilização de Jordy Caicedo mais próximo de Anselmo Ramon foi uma orientação que ele passou ao equatoriano.

"A gente tem um jogador que tem uma capacidade de armação, proteção, fazer o pivô e vem trabalhar mais para buscar a bola limpa e jogar de frente, que é o Anselmo. Jordy é um jogador de lançamento às costas, de muita potência, força muito grande. Então, dentro do que eu pude observar, tentei aproveitar, experimentei o Jordy de lado, porque ele também faz isso. E fiz uma experiência com ele por dentro, o que me agradou bastante, para surpreender o adversário, casando nosso jogo com o adversário", explicou Amadeu.

"Notei que nosso jogo com dois avantes por dentro poderia criar dificuldade para os dois zagueiros, e isso aconteceu, sobretudo no início do jogo. Teve um momento em que o jogador caiu e cinco ou seis foram até o treinador para poder refazer o que tinham montado. Foi aproveitar o que temos de melhor. Tentar fazer esse casamento. Aí desloquei um pouco o Gedoz para a direita, mas ele naturalmente acaba entrando pelo meio. A gente sofre com isso, porque tem menos posse de bola, mas temos um jogo mais direto, com Wesley e Jordy", completou o treinador.

Amadeu agora terá uma semana para preparar a equipe para o próximo jogo. O Leão só volta a entrar em campo no domingo (18), quando visita o CRB, às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Ele terá o retorno do volante Léo Gomes, que cumpriu suspensão, mas não vai ter o lateral Matheus Rocha, que recebeu o terceiro cartão amarelo.