Amante de Piqué é garçonete e deixou emprego após descoberta de Shakira

O caso envolvendo Piqué e Shakira não foi apenas uma traição. De acordo com a imprensa espanhola, o jogador estaria apaixonado por outra mulher e pretende viver uma nova história de amor. A eleita seria uma garçonete cujas iniciais são C. C.

O programa "Socialité", da emissora Telecinco, descobriu que a amante misteriosa trabalhava na boate "La travessia", muito frequentada por Piqué e outros jogadores do Barcelona nas festinhas que faziam. O jogador, inclusive, possui uma entrada excluisva na lateral do estabelecimento para escapar dos paparazzis.

Ao entrar, ele fica em uma área VIP com cortinas e escadas, para garantir a privacidade.

Outro programa de celebridades, "Sálvame" foi além e enviou um repórter para entrar na casa noturna em que trabalhava a suposta affair do jogador de futebol.

O jornalista, no entanto, foi impedido de entrar no local por seguranças. Mesmo assim, ele confirmou que "C. C." já não trabalhava mais no local desde o último sábado, dia 4. Um garçom, que foi abordado pelo repórter, disse que perderia o emprego se desse informações para a imprensa e pediu para ficar em paz.