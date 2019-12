Amazon cria lista de atividades para fim de ano para a Alexa

No mês das festas de fim de ano, a Amazon criou uma lista de sugestões de perguntas que os usuários podem fazer à Alexa, a inteligêncial artificial de dispositivos como o Echo, uma caixa de som inteligente. A intenção é auxiliar na preparação das atividades e conhecer um pouco mais sobre os festejos de dezembro, principalmente o Natal. Segundo a Amazon, para fazer com que a Alexa responda é necessário ativar as Skills no aplicativo de celular que configura a I.A..

Confira as sugestões da Amazon:



2 de Dezembro: “Alexa, como decorar uma árvore de Natal?"

Sabe como decorar a árvore de Natal? Pergunte para a Alexa e ela te ensina!

3 de Dezembro: “Alexa, coloque ‘Ceia de Natal com amigos’ na minha agenda”

Sincronize a sua agenda do Google, iCloud ou Outlook/Hotmail e depois peça para a Alexa adicionar eventos ou consultar os seus próximos compromissos nesta época de festas. É só seguir estes passos:

1) No aplicativo Alexa, vá para "Configurações" e depois "Calendário".

2) Selecione o seu provedor de calendário.

3) Siga as instruções na tela para permitir que a Alexa tenha acesso ao seu calendário.

Depois de completar a sincronização é só pedir: "Alexa, o que eu tenho na minha agenda hoje?"

4 de Dezembro: "Alexa, peça à Latam destinos de viagem"*

Ainda não decidiu para onde viajar? Esta Skill ajuda na escolha de destinos no Brasil e no exterior.

5 de Dezembro: “Alexa, qual a programação do cinema para o fim de semana?"

Que tal aproveitar um fim de semana de compras natalinas e ver um cineminha? A Alexa pode te informar qual a programação do cinema para os próximos dias.

6 de Dezembro: "Alexa, imite o Papai Noel"

Divirta seus filhos ao pedir que ela imite o Papai Noel. Alexa tem uma série de respostas diferentes para esse pedido.

7 de Dezembro: "Alexa, quais são os nomes das renas do Papai Noel?"

Você só conhece o Rodolfo, a rena do nariz vermelho? Pergunte à Alexa como são chamadas as renas do Papai Noel.

8 de Dezembro: "Alexa, me lembre de comprar presentes de Natal"

Dezembro é um mês corrido e para que você não se esqueça de nada importante, peça para Alexa te lembrar de comprar os presentes, agendar as viagens de férias, pagar o seguro etc.

9 de Dezembro: “Alexa, peça para o Papai Noel me contar uma curiosidade”

Entre no clima de Natal e aprenda com seus filhos mais sobre esta data tão celebrada em todo o mundo!

10 de Dezembro: “Alexa, quem é o Papai Noel?”

Você já se perguntou qual é a história do Papai Noel? Alexa é sua melhor aliada para obter informações sobre os assuntos que te interessam.

11 de Dezembro: “Alexa, acenda as luzes de Natal”

Para isso, você só precisa de um dispositivo Alexa, um smart plug (plugue inteligente) e as luzes de Natal. Conecte as luzes de Natal no plugue e configure a rotina no aplicativo Alexa para ligar o smart plug por meio de uma frase de ativação (que pode ser “Alexa, acenda as luzes de Natal!”). Pronto! Agora é só você dizer a frase e impressionar a sua família com a mágica da Alexa.

12 de Dezembro: "Alexa, conte uma história de Natal"

Entre as várias histórias originais contadas pela Alexa, existem algumas sobre Natal e, principalmente, sobre o espírito natalino. Experimente!

13 de Dezembro: "Alexa, o que você quer ganhar de Natal?"

Descubra o que Alexa vai pedir de inusitado ao Papai Noel.

14 de Dezembro: "Alexa, toque músicas natalinas"

Ouça músicas festivas para entrar no clima.

15 de Dezembro: "Alexa, cante uma música de Natal"

Alexa canta uma série de músicas originais, entre elas uma sobre um Papai Noel surfista bem tropical.

16 de Dezembro: "Alexa, peça ao Tudo Gostoso uma receita de peru de Natal"*

Próximo à data da ceia, escolha suas receitas para o Natal. Quem irá te ajudar com a receita de peru de Natal? A Alexa!

17 de Dezembro: "Alexa, me fale sobre o Natal"

Alexa entra no espírito natalino e conta uma história especial com personagens queridos e conhecidos pelas crianças.

18 de Dezembro: "Alexa, como está o trânsito?”

Dezembro é um mês de muito trânsito. Pergunte à Alexa como está a situação do trânsito para que você possa se programar antes de sair de casa. É só seguir os passos:

1) No aplicativo Alexa, toque no ícone do menu no canto superior esquerdo, escolha "Configurações" e na seção "Preferências de Alexa", toque em "Trânsito".

2) Coloque o endereço da sua casa e do seu trabalho e salve.

3) Pergunte como está o trânsito até o trabalho ou até em casa.

19 de Dezembro: "Alexa, assistir Amor Moderno no Prime Video"

Tem um Echo Show 5? Peça para a Alexa reproduzir Amor Moderno e outras séries e filmes no Prime Video enquanto embrulha os presentes.

20 de Dezembro: “Alexa, quem são os ajudantes do Papai Noel?"

Você sabia que o Papai Noel tem um monte de ajudantes para se preparar para o Natal? Pergunte para a Alexa e descubra quem faz parte desse time.

21 de Dezembro: "Alexa, coloque pernil na minha lista de compras"

Não corra o risco de esquecer algo importante para a ceia de Natal quando for ao mercado. A Alexa te ajuda a controlar a sua lista de compras.

22 de Dezembro: "Alexa, quantas horas faltam para o Natal?"

Comece a contagem regressiva para o Natal, pergunte a Alexa quantas horas faltam.

23 de Dezembro: "Alexa, abrir Show do Milhão"*

Precisa de ideias para entreter as crianças enquanto prepara as decorações de Natal? A Skill Show do Milhão vai desafiar os conhecimentos de todos!

24 de Dezembro: "Alexa, ligue para a mamãe"

Hora de desejar feliz festas para seus familiares e amigos que estão longe e que tenham um dispositivo Echo pelo Drop In ou por chamadas de voz e vídeo. Lembre-se que você precisa tê-los como contatos no seu aplicativo Alexa (em "Comunicar" e depois "Contatos").

25 de Dezembro: "Alexa, então é Natal"

Uma resposta bem humorada da Alexa para o refrão da música que virou uma espécie de hino informal do Natal no Brasil.

26 de Dezembro: "Alexa, como se diz Feliz Natal em Japonês?"

Pergunte para a Alexa como é Feliz Natal em outras línguas: alemão, francês, italiano e mandarim.

27 de Dezembro: "Alexa, procure videogames na Amazon"

Esqueceu de comprar presentes para seus familiares? Peça para a Alexa procurar as melhores opções na Amazon.com.br. Se você for cliente Prime, pode inclusive finalizar a compra por comando de voz.

28 de Dezembro: “Alexa, pergunte ao Guia da Semana quais são as estreias de cinema"*

Aproveite as férias de fim de ano ou o fim de semana para curtir um cinema com seus amigos ou família! Basta pedir a programação e Alexa te dá as informações.

29 de Dezembro: "Alexa, mostre a porta"

Vai sair de férias? Se você tiver câmeras compatíveis, Alexa te ajuda a cuidar da sua casa enquanto estiver fora. Você pode checar a câmera da porta da frente pelo seu aplicativo Alexa ou de um Echo Show 5. Você também pode simular que tem alguém em casa, com lâmpadas inteligentes, configurando uma rotina de apagar e acender as luzes em determinados horários.

30 de Dezembro: "Alexa, qual a previsão do tempo para 31 de dezembro?"

Você já está preparando sua roupa para passar o Ano Novo? Alexa ajuda você a estar preparado para o clima e aproveitar ao máximo esta celebração.

31 de Dezembro: "Alexa, como se diz 'Feliz Ano Novo' em francês?"

Traduza palavras e frases em dezenas de idiomas, incluindo inglês, francês, japonês, alemão, chinês, italiano, coreano, polonês e muito mais.