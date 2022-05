Amazon Prime aumenta preço da assinatura; confira os novos valores

A Amazon anunciou nesta terça-feira (3) que vai aumentar o valor do seu programa de benefícios Amazon Prime. A mensalidade vai passar de R$ 9,90 para R$ 14,90. Já o plano anual aumentará de R$ 89 para R$ 119. Os novos valores vão valer a partir de 20 de maio para quem assinar a partir dessa data.

Para quem já assina o Prime, os preços novos começam a valer a partir de 24 de junho, considerando a sua próxima renovação. A empresa destaca que tantos novos clientes que assinem o anual quanto os membros do mensal que podem garantir um ano do preço de R$ 89/ano, caso migrem para o anual até 19 de maio.

A Amazon destaca que o aumento, o primeiro desde o lançamento do plano de benefício no brasil, foi necessário por conta de recentes investimentos no programa e aumento nos custos operacionais.

A empresa diz que tem aumentando a disponibilidade do frete rápido e grátis no Brasil. Também fala na expansão do catálogo do serviço de vídeo - uma grande produção que ainda vai estrear é a série de "Senhor dos Anéis". Também destaca que desde 2019, quando foi lançado, o Amazon Prime não teve reajustes até agora.

Atualmente, quem assina o Amazon Prime conta com frete grátis rápido em mais de 100 cidades brasileiras, descontos exclusivos e opções de entretenimento que incluem Prime Video, Prime Reading e Amazon Music.