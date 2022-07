Amazon Prime Day 2022 acontece na semana que vem; veja algumas ofertas

O Prime Day da Amazon acontece na semana que vem, nos dias 12 e 13 de julho, trazendo promoções exclusivas para membros Prime. As ofertas passam por todas as categorias, incluindo os dispostivos da empresa, como o Kindle.

Esse ano, os dois dias vão incluir ofertas de 50% em moda, bebidas alcoólicas e livros, em títulos nacionais e internacionais; até 40% de desconto em dispositivos Amazon, casa Inteligente e beleza; até 35% de desconto em computadores e informática, eletrônicos e tecnologia e cozinha; até 30% de desconto em casa, alimentos e bebidas, bebê, brinquedos e jogos, papelaria e escritório, pet shop, jardim e piscina, automotivo e instrumentos musicais; até 25% de desconto em cuidados pessoais e da casa e em ferramentas e materiais de construção; até 20% de descontos em esportes e aventura, CD e vinil e DVD e blu-ray; além de ofertas em video games.

Veja uma prévia das ofertas para o Prime Day:

Ofertas em Entretenimento Digital

4 meses grátis de Amazon Music Unlimited : Por tempo limitado, os membros Prime que ainda não experimentaram o Amazon Music Unlimited podem obter quatro meses grátis – com 90 milhões de músicas sem anúncios e em HD, além de milhões de episódios de podcasts.

Por tempo limitado, os membros Prime que ainda não experimentaram o Amazon Music Unlimited podem obter quatro meses grátis – com 90 milhões de músicas sem anúncios e em HD, além de milhões de episódios de podcasts. Jogos gratuitos com Prime Gaming : Os membros Prime podem baixar mais de 30 jogos gratuitos.

Os membros Prime podem baixar mais de 30 jogos gratuitos. Kindle Unlimited : Dois meses grátis de Kindle Unlimited para novos assinantes.

: Dois meses grátis de Kindle Unlimited para novos assinantes. Prime Reading : Novos títulos no Prime Reading por tempo limitado.

Novos títulos no Prime Reading por tempo limitado. Prime Video : Membros Prime terão o menor preço do ano para assinar os Canais Prime Video. São 2 meses de assinatura de canais selecionados por R$ 5,90/mês a partir de 8 de julho, incluindo: Discovery+, Starzplay, MGM, Looke, Adrenalina Pura, Stingray, Reserva Imovision e Love Nature. Além disso, assine Premiere e ganhe 50% de desconto, por R$ 29,90/mês por 2 meses, a partir de 8 de julho, e aproveite também ao oferta antecipada com até 60% de desconto no aluguel de filmes populares de grandes estúdios como Warner, Paramount, NBCU e Sony, na Loja Prime Video.

Dicas para para aproveitar e reforço

Diferentes tipos de ofertas vão ficar disponíveis nas 48h do Prime Day. Veja como diferenciar a duração de cada uma, podendo variar de 6h até os dois dias inteiros:

• “Oferta Uau!”: Produtos em quantidade limitada com desconto válido por até 6 horas. O consumidor consegue acompanhar, por meio de um termômetro visual, a disponibilidade de estoque do item.

• “Oferta Relâmpago”: São produtos em quantidade limitada e com descontos que duram até 12 horas. Como na “Oferta Uau!”, o consumidor também consegue acompanhar a disponibilidade.

• “Oferta Prime Day”: Grandes descontos que duram 24 ou 48 horas enquanto durarem os estoques

Quem preferir, pode baixar o Amazon App para ativar as notificações, que podem ser personalizadas de acordo com os itens de desejo do consumidor. Também haverá ofertas disponíveis somente para usuários do app. Clientes que fazem a primeira compra pelo aplicativo ganham R$ 20 de desconto.

Os assinantes do Prime têm uma série de benefícios ao comprar na Amazon. "No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis ilimitado e rápido para todo o país em milhões de produtos enviados pela Amazon, sem valor mínimo de compra, e acesso a ofertas exclusivas no site. Além disso, oferece filmes e séries no Prime Video, acesso ilimitado a centenas de eBooks e revistas com o Prime Reading, mais de dois milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime, jogos gratuitos com o Prime Gaming além de uma inscrição (sub) mensal na Twitch”, diz Daniel Mazini, presidente da Amazon no Brasil.

Para atender ao aumento de volume de vendas, a Amazon contrata trabalhadores temporários para incluir na sua operação. Esse ano, serão cerca de 6 mil novos colaboradores, espalhados nos 12 centros de distribuição e 5 estações de entrega em todo país, diz a empresa.