Ambev e Afroimpacto oferecem capacitação gratuita a empreendedores negros

Capacitar, qualificar e promover conhecimento aos empreendedores negros e negras são os objetivos da AfroOn, a nova plataforma da Ambev criada em parceria com a escola de afroempreendedorismo Afroimpacto, que traz conteúdos voltados para a profissionalização dessas pessoas. Com uma interação fácil e acessível, a iniciativa oferece diversos conteúdos e trilhas de conhecimento, a partir de uma metodologia personalizada e abordando temas como gestão com recorte racial, negociação com grandes empresas, produção de conteúdo e como fazer uma boa divulgação online.

A plataforma AfroOn está disponível gratuitamente desde o último dia 21, e pode ser acessada pelo Ambev On, portal de conhecimento em inovação da companhia. Os interessados devem se inscrever por esse link (clique aqui) para terem acesso ao conteúdo. Os cursos são totalmente online e podem ser feitos de acordo com a disponibilidade de cada aluno – não há uma data limite para a conclusão.

Além disso, o programa também oferece atividades de fixação, mentoria, lives e um grupo no WhatsApp, para que os participantes tirem dúvidas e troquem informações. Depois de completar as três trilhas (empreendedor iniciante, aprendiz e negociador), a pessoa recebe um certificado.

A Afroimpacto realiza ações nos eixos de Consultoria, Educação Empreendedora e Programas de Desenvolvimento e foi uma das startups selecionadas a integrar a terceira turma da Aceleradora 100+, programa de aceleração em sustentabilidade da Ambev.

Alinhada ao compromisso de equidade racial da companhia, a parceria deve ampliar o alcance do trabalho realizado pela Afroimpacto, que já alcançou diretamente mais de 1.150 vidas, além de incentivar a formação de uma rede de compartilhamento e conexões.