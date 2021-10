Ambev oferece mais de 100 bolsas de estudos e mentoria para profissionais negros e negras

A cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma, Antarctica, Bohemia e Stella Artois, apresenta a 4ª edição do programa ‘De Portas Abertas’, desenvolvido para ampliar a presença de profissionais negros e negras no mercado. A novidade deste ano é que, pela primeira vez, o evento irá beneficiar 100 pessoas com bolsas de estudo oferecidas pela Fundação Estudar e outras 30 com mentorias de três meses promovidas por profissionais da Ambev. As oportunidades serão apresentadas nos dias 30 de outubro e 06 de novembro por meio de uma plataforma online. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 29 de outubro no site.

“Queremos garantir que a diversidade e a inclusão estejam sempre presentes na nossa companhia, e sabemos que é por meio de pessoas de diferentes raças, gêneros, orientações sexuais e origens que conseguiremos gerar debate, promover mudanças e fazer da Ambev um espaço de acolhimento e mais inclusivo”, declara Dagoberto Mendonça, Gerente de Produtos na Ambev.

As bolsas de estudos oferecidas serão voltadas a cursos preparatórios para processos seletivos, que trarão ferramentas e reflexões para a construção de um pitch de apresentação pessoal. Entre os temas abordados estão marketing pessoal e elementos de storytelling. Já o programa de mentoria contará com quatro encontros onde serão elaborados os planos de desenvolvimento pessoal de cada um.

O ‘De Portas Abertas’ foi idealizado em 2018 pelo BOCK - grupo de afinidade que fomenta discussões e ações práticas voltadas para questões étnico raciais da Ambev - com o objetivo de oferecer mais conhecimento sobre as portas de entrada da Ambev, e agora, desenvolvimento de carreira e qualificação de pessoas negras.

A edição deste ano, contará ainda com intérprete de libras e será dividida em dois sábados, propositalmente, como uma forma de empatia à rotina dos inscritos.

Para participar basta fazer a inscrição no link, completar o cadastro e aguardar a confirmação pelo e-mail. Tudo será online, gratuito e com acessibilidade. As bolsas e mentorias serão oferecidas aos participantes que obtiverem os maiores níveis de engajamento durante o evento.

