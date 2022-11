Ambev realiza primeira edição de programa de aceleração de líderes negros

A Ambev, que assumiu uma série de compromissos para promover a equidade racial na companhia, lançou o programa Dàgbá - Líderes do Futuro, que já formou uma turma de alunos. A iniciativa tem como meta estimular a evolução cultural da companhia ao promover a diversidade e a inclusão étnico-racial de profissionais em cargos de liderança, acelerando suas carreiras.

O Dàgbá também tenta impulsionar o desenvolvimento de soft skills e competências dos colaboradores. Ao todo, na primeira turma, foram 56 horas de conteúdo em atividades, debates, imersões e treinamentos, e três trilhas de aprendizagem sobre: Antropologia, Desenvolvimento Pessoal e Design. Além disso, 26 gestores de áreas estiveram presentes em três encontros com os participantes. Hoje, dos mais de 32 mil colaboradores da Ambev no Brasil, 51% são negros, sendo 36,6% autodeclarados pardos e 14,1% pretos.

“Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas mudar essa realidade é um desafio assumido pela companhia. Se queremos mais diversidade em nossos cargos de lideranças, precisamos continuar investindo nessa jornada de acelerar, construir e entregar um novo futuro aos talentos negros da companhia, criando oportunidades reais de termos pessoas que ocupem esses cargos e espaços", afirma a Diretora de Diversidade, Equidade, Inclusão e Saúde Mental da Ambev, Michele Salles Villa Franca.

A gerente de gente e gestão Elayne Freitas da Ambev, unidade de Ilhéus, contou que o Dàgbá trouxe um novo sentido à sua trajetória na companhia. “Como mulher negra, sempre entendi o impacto das minhas ações e como tinha muita responsabilidade em cada passo que dava. Eu trazia muitas outras histórias comigo. Então, ser escolhida para estar num programa que tem o propósito de acelerar carreiras estruturalmente à margem da sociedade, como o de corpos como o meu, não havia como não ser a principal prioridade de evolução em 2022", ressalta. Além de Elayne, outros 67 líderes em níveis e setores variados participaram dessa primeira turma.

O programa também contou com o apoio da Kyvo Design, consultoria global de inovação que habilita organizações a prover experiências valiosas. Carolina Zatorre, sócia da empresa, conta que o propósito da iniciativa é promover uma inovação organizacional com impacto no ecossistema onde o projeto atua. "Por meio da antropologia trabalhamos o autorreconhecimento dos profissionais a partir da perspectiva étnico-racial, com assuntos sobre raça, colorismo e branquitude. Só então entramos na seara de liderança, pois uma das dimensões do Dàgbá é o desenvolvimento de uma liderança da qual demais profissionais negros possam estabelecer algum tipo de projeção”, destaca.