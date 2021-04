Ambientalistas reagem a nota sobre campanha fake contra leilão da Fiol

A nota sobre o uso de informações inverídicas em uma campanha contra o leilão da Fiol disseminada nas redes sociais e encampada por artistas e personalidades de destaque, publicada na edição de ontem, provocou forte reação de ambientalistas que apoiam o movimento. Em comum, as críticas dirigidas à Satélite, quase todas em tom de indignação, tiveram como foco defender o objetivo da campanha: alertar sobre impactos que, segundo eles, a ferrovia causará ao meio ambiente no Sul do estado, incluindo trechos de Mata Atlântica. Contudo, em nenhum momento a coluna fez juízo de valor sobre o motivo que dá base à causa, apenas noticiou a utilização de informações inverídicas e de fatos que induzem ao erro.

Fato concreto

Entre os quais, afirmar que o leilão da Fiol levaria a extração de minério de ferro no Sul da Bahia, o que não corresponde à realidade, assim como conectar o Porto Sul ao pacote da concessão. Embora sejam projetos interligados, ambos correm separadamente.

Cláusula pétrea

Os ambientalistas que entraram em contato com a Satélite mantiveram posição firme sobre a veracidade das informações usadas na campanha, mesmo diante de dados que comprovam o contrário. Sobretudo, o fato de que a mina de ferro é situada em Caetité, no Sudoeste, que a Fiol está 80% concluída, enquanto o Porto Sul, ainda em fase embrionária, sequer está perto de ser concretizado. A coluna reconhece a importância dos movimentos em defesa do meio ambiente, sem os quais as agressões à natureza seriam maiores do que já são. Mas reconhece também a necessidade da informação verdadeira como matéria fundamental para causas com nobreza de objetivos.

Folia na pista

O Ministério da Infraestrutura festejou a vitória do Grupo Vinci na disputa pelos sete aeroportos do Bloco Norte, arrematado anteontem. Nada a ver com a simpatia maior ao grupo francês. A comemoração se deve à performance da Vinci no Aeroporto de Salvador, considerado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) o mais sustentável do país e premiado pelo ministério como líder em desempenho ambiental. Como será responsável pelos terminais situados na Região Amazônica, a expectativa é de que a empresa repita o modelo.

Sintonia fina

A eleição do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira Filho, para o comando da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) caiu como uma luva para os planos do PDT. Crítico feroz à atuação do governo Jair Bolsonaro na pandemia, o pedetista deve aproveitar a vitrine da FNP para subir o tom contra o presidente, linha que vem sendo adotada pelo candidato do partido ao Planalto, Ciro Gomes. “Não temos dúvidas de que ele não aceitará calado a dobradinha que o governo fez com o vírus”, disse o presidente do PDT na Bahia, deputado Félix Mendonça Júnior.

BO indigesto

Delegado graduado da Civil terá um baita abacaxi para descascar, após a PM flagrar, ontem, um amigo dele, que não é policial, com carro da SSP e distintivo da polícia na Barragem de Cassange.